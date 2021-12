Jessica Maldonado de luto: se despide de Thelma

Horas antes Jessica Maldonado había colocado un video de Thelma en donde mencionaba que se encontraba enferma, y también pidió las oraciones a sus seguidores para que la mascota saliera de está difícil situación. Incluso afirmo que no llegaría con vida para esta navidad.

“Que dolor y solo las personas que tienen mascotas saben el amor incondicional y auténtico que ellos te brindan. Les pido que me la tengan en sus oraciones. I Love You Thelma. I think Thelma is not going to make it to Christmas. Shes is sick”, se puede leer en el post de la reportera.