“Era una maravillosa madre, esposa, hija”

Marisa Garza, la hija de Jessica Garza quien vio morir a su madre, abrió la cuenta In Memory of Jessica Garza Godinez (En memoria de Jessica Garza Godinez) en la red social de apoyo económico Go Fund Me para pedir solidaridad a la comunidad para poder costear los servicios funerarios y enterrar a su madre.

“Nuestra querida Jessica Garza Godinez falleció recientemente… era una maravillosa madre, esposa, hija, tía, catequista y amiga que tocó la vida de muchos alrededor suyo. Ella deja detrás a tres hijos, su esposo, familia y amigos” escribió Marisa Garza al recordar a su madre.