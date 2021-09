“Tan miserable es que tiene los medios para contratar enfermeras que lo puedan atender desde su casa”, “Pues yo con dinero contrato para que lo cuiden desde mi casa, no lo tiro en un hogar”, “¿Por qué dejarlo allá? ¿Por qué no contratar profesionales?”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“No tengas miedo a decir NO”: Jessica Cediel

Dueña de una espectacular belleza y simpatía, la modelo colombiana sorprendió a sus fans al escribir un revelador mensaje en Instagram que provocó reacciones de todo tipo: “Cuida a quien le das tu tiempo, cuida a quien le das tu atención, cuida lo que sientes y lo que escuchas”.

“A veces es mejor cerrar puertas, cortar lazos y sacar todo aquello que te lastima (sean personas, cosas o situaciones). No tengas miedo a decir NO. No tengas miedo del que dirán. Cuida tu mundo… no olvides que aquí estamos sólo por un ratico, así que haz todo lo posible por llevarte contigo los mejores momentos”.