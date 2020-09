Después de una tierna espera, nace bebé de Jessica Carrillo

La conductora apenas se había despedido de los seguidores del programa Al Rojo Vivo

“Fue un parto difícil, pero estamos en excelente estado de salud”, expresó

¡Por fin! Casi al terminar de conducir el programa Al Rojo Vivo, la periodista mexicana Jessica Carrillo dio a luz a su bebé, de nombre Matías.

De acuerdo con información de la revista People en español, el bebé de Jessica Carrillo nació a las 6:17 a.m. por medio de parto natural en el Baptist Hospital de Miami: “Fue un parto difícil, pero estamos en excelente estado de salud”, expresó la conductora de Al rojo vivo, quien estuvo acompañada de su esposo, Raúl Ángeles.

También, se informó que los papás de la periodista, quienes viajaron desde México para estar presentes en este inolvidable momento, no pudieron entrar al hospital con motivo de la pandemia por el coronavirus.

Llama la atención que apenas ayer Jessica Carrillo se había despedido de los seguidores del programa Al rojo vivo por medio de un video que está disponible en su cuenta oficial de Instagram.

“Ahora sí, oficialmente, me despido por unos instantes, unos momentos, unos días, unos meses, una semana, del estudio de Al rojo… porque miren, ya vino Raúl por mí”, expresó la conductora, quien fue interrumpida por su esposo, quien dijo: “Ya casi nace aquí”.

“Toda la gente que me está diciendo: ‘¿pero que estás haciendo ahí? ¿Va a nacer el bebé en el set?’, no, no se preocupen, ya la libramos, pero puede que nazca en cualquier momento”, compartió Jessica.

Nuevamente, Raúl Ángeles tomó la palabra para decir, en tono de broma, que ya había visto la cama que le tenían a su esposa en el estudio.

“La camilla ahí por cualquier cosa para llevarme al hospital, pero gracias de verdad a todos los que estuvieron pendientes y a todo el equipo de Al rojo vivo”, expresó Jessica Carrillo, sin imaginar lo que pasaría horas más tarde.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ