Jessica Carillo rompe en llanto en entrevista

Confiesa que el coronavirus le robó a su padre

Comenta lo difícil que fue para ella esta pérdida

“Sí, sí existe, y se llevó a mi papá”. Destrozada, conductora de Al Rojo Vivo, Jessica Carrillo, habla por primera vez en entrevista de cómo murió su papá.

El coronavirus se ha llevado la vida de millones de personas alrededor del mundo, y es que desde su llegada a finales del 2019, el COVID-19, ya se propagaba a todos las áreas del planeta, cobrando la vida de miles de familiares y amigos.

Ante esto, una de las conductoras más queridas de Telemundo, Jessica Carrillo, rompió en llanto al recordar la muerte de su papá, convirtiéndose en una víctima más de esta terrible enfermedad.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la conductora originaria de Jalisco, México, publicó un fragmento de su entrevista para el noticiero Al Rojo Vivo, en donde Jessica comentó lo difícil que fue sobre llevar la pérdida de su padre.

Al inicio del video, la conductora declaró que nunca pensó que eso le iba a pasar y que mucho menos le iba arrebatar la vida de un ser tan amado para ella:

“Cuando das noticias de cualquier tipo, nunca piensas que te va a tocar a ti, y escuchas tantas cosas, tanta gente que ha muerto, y uno realmente nunca quiere que eso te suceda”, comentó la también presentadora.

Posteriormente, Jessica Carrillo argumenta el coraje y frustración que le da al escuchar a personas que, a estas alturas, dicen no creer en este virus:

“La verdad que, el hablar de una pandemia, el hablar del coronavirus, me da como coraje y de frustración con la gente que en su momento ha dicho que el coronavirus no existe, que eso no pasa nada”.

Después de pronunciar estas palabras, Jessica Carrillo rompe en llanto al recordar la muerte de su papá, quién murió a causas de coronavirus. Puedes ver el video aquí.