Jessica Alcántara indocumentada venezolana. Constantemente el tema de la migración en los Estados Unidos es un problema para todos los hispanos que intentan cruzar la frontera para cumplir el tan ansiado sueño americano. Pero no todo logran pisar el suelo estadounidense por diferentes circunstancias que afectan a los inmigrantes.

“Por amigos que ya se habían venido, me dijeron ‘Jessica con él te va a ir bien’ y ese estuvimos conversando y planeando el viaje y haber que me decía él (el coyote) para confiar en él”, fueron las palabras de la venezolana Jessica Alcántara quien hace unos días llego al país de manera ilegal.

“Por lo menos a mi me tomaron a partir del aeropuerto de Bogotá”, dijo la indocumentada Jessica. El paso por inmigración se hace sin ningún tipo de inconvenientes ya que se encuentran comprados, según la versión de Alcántara. Luego explicó como fue el trayecto para llegar al país.

“Por el bebé y por mí me quitaron 7 mil dólares, parte tenía que traer efectivo para pagar los federales, la camioneta de camino que para el taxi a donde tú vas. Ellos te sacan a ti de tu casa, por supuesto yo no quise porque era el alboroto, se iban a dar cuenta de que yo iba saliendo, los únicos que se dieron cuenta eran mi mamá, mi hermano y mi sobrino”.

“Cuando sales de Bogotá tienes que tomarte una foto de como vienes vestida, tu tienes que pasar toto el trayecto hasta Monterrey con la misma ropa, no puedes cambiar. Ellos miran el teléfono y ven que tu estas vestido así ‘mira yo soy fulano’ entonces tu le das la clave, él te espera y tu pagas el dinero de migración”.

Jessica también comentó que su vestimenta debe ser la misma hasta la Ciudad de Monterrey, ya que es la forma de ser identificada por los miembros de esta red de coyotes para darle las indicaciones y así seguir con su trayectoria. El cumplir el sueño americano no es nada fácil.

"Ahí mismo en el Nacional cuando entras, ahí te esperan los federales con el mismo chiste 'tu eres venezolana, andas como un niño solo, tu vas a cruzar el rio, nosotros sabemos a lo que tu vas, dame 200 lo metes al pasaporte y luego me lo das'". La misma historia se repite en la Ciudad de Monterrey.

"Íbamos 11 carros", el trayecto de Monterrey a Ciudad Acuña es por donde cruzaría a los Estados Unidos estaba arreglado por los coyotes, pero son los policías que le quitan dinero para dejarla pasar. "Se pasan dos alcabalas que van arregladas, lo que molestan son los policías, el taxi paga por su carro para que no se lo quiten y nosotros pagamos por nosotros".

“No, es más por donde nos pasaron a nosotros, terminan las casa del pueblo de la ciudad y al fondo esta el camino para pasar, fue un trayecto muy corto, yo no camine ni tres minutos con el bebé”, agregó. La red te ofrece garantía por tu paso por los EE.UU. y en caso de no cruzar lo vuelven a intentar semanas después.

Muchos piensan que llegar a los EE.UU. es fácil

“No es fácil, esto es para fuertes para alguien que venga huyendo como yo, si yo no hubiese estado en la situación que estaba yo no me vengo. Yo se que Venezuela esta fuerte la situación económica, pero es fuerte dejar uno todo atrás por lo menos para mi ha sido muy difícil”.

Jessica Alcántara asegura que si el destino la vuelve a poner en esta situación lo volvería a hacer por su hijo: " Por mi hijo si, por él doy mi vida, si tengo que volverlo hacer para que él este tranquilo y seguro, lo hago. Era quedarme allá y perder a mi hijo o venirme para acá y tener a mi hijo", dijo la venezolana.