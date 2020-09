Jessica Alba | Biografía

Jessica Alba nació en Pomona, California, Estado Unidos, el 28 de abril de 1981. Comenzó su carrera artística desde que era una adolescente, participando en películas y series juveniles, hasta colocarse como una de las actrices más reconocidas de su generación.

Nombre real: Jessica Marie Alba

Lugar de nacimiento: Pomona, California, Estados Unidos

Fecha de nacimiento: 28 de abril de 1981

Ocupación: Actriz

Pareja: Cash Warren (2008-presente)

Hijos: 3; Honor, Haven, Hayes

Nacionalidad : Estadounidense

Familia de Jessica Alba

Mark Alba (padre)

Catherine Jensen (madre)

Pareja de Jessica Alba

Cash Warren (2008-presente)

Hijos de Jessica Alba

Honor Warren (n. 2008)

Haven Warren (n. 2011)

Hayes Warren (n. 2017)

Jessica creció en un ambiente bicultural conformado por sus padres, Mark, de origen mexicano, y su madre, Catherine, quien es de ascendencia danesa y franco-canadiense.

La carrera de Jessica Alba comenzó a forjarse desde que la actriz tenía doce años y tomó su primera clase de teatro. Bastaron algunos meses para que fuera contactada por un agente de celebridades, y apenas un año después fue seleccionada para participar en su primera película, titulada “Un campamento en ninguna parte”, en la que interpretó el personaje de Gail. Ese mismo año hizo su debut en televisión, en la serie juvenil de ciencia ficción “El mundo secreto de Alex Mack”.

La presencia escénica de Alba fue bien recibida por los productores de cine y televisión, quienes continuaron llamándola para interpretar personajes en producciones de corte juvenil y de comedia, entre las que destacan “Jamás besada”, “Honey, la reina del baile” y “Into the blue”. Una de sus primeras películas de gran presupuesto fue “Los 4 fantásticos”, en la que interpretó el papel de Sue Storm, “La mujer invisible”.

Desde entonces, ha aceptado diferentes papeles, principalmente en cine, aunque también se le ha podido ver en algunas series de televisión, siendo “The Office” una de las producciones más importantes en las que ha participado.

En el plano personal, en alguna ocasión Jessica llegó a tener una controversia mediática, al declarar que no se sentía parte de la comunidad latina, debido a que nunca había tenido un contacto real con dicha comunidad, y que aunque la mayoría de las personas pensaba en ella como una latina, ella no se consideraba como tal y que el español no era una lengua que dominara.

Entre otras de sus declaraciones, la actriz ha hablado abiertamente acerca de las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su vida, como el hecho de haber sido diagnosticada con trastorno obsesivo-compulsivo y TDAH desde que era una niña.

Asimismo, ha asegurado que si bien creció bajo la religión católica, desde los quince años se alejó de la iglesia, enfatizando en el hecho de que su carrera como actriz había sido mal vista por los feligreses, quienes llegaron a criticar su actuación en uno de los episodios de la serie Chicago Hope.

Entre sus honores más destacados se encuentran haber sido nominada, en 2001, a los Premios Golden Globes en la categoría “Mejor actriz en una serie de televisión-Drama” por su actuación en la serie “Dark Angel”.

Participación en cine de Jessica Alba

Año Título Personaje 1994 Un campamento en ninguna parte Gail 1995 Venus Rising Eve 1999 P.U.N.K.S. Samantha Swoboda 1999 Jamás besada Kirsten Liosis 1999 El diablo metió la mano Molly 2000 Paranoid Chloe 2003 El lenguaje de los sueños Selima 2003 Honey, la reina del baile Honey Daniels 2005 Sin City (película) Nancy Callahan 2005 Into the Blue (película) Sam 2005 Los 4 Fantásticos Sue Storm / Mujer invisible 2007 Los 4 Fantásticos y Silver Surfer Sue Storm / Mujer invisible 2007 The Ten Liz Anne Blazer 2007 Novios por una noche Cam Wexler 2007 Bajo anestesia Sam Lockwood 2008 El ojo Sydney Wells 2008 Mi vida es una ruina Lucy 2008 El gurú del amor Jane Bullard 2010 Día de los enamorados Morley Clarkson 2010 Machete Sartana Rivera 2010 An Invisible Sign Mona Gray 2010 Los pequeños Focker Andi García 2010 El demonio bajo la piel Joyce Lakeland 2011 Mini Espías 4 y Los Ladrones del tiempo Marissa Wilson 2012 A.C.O.D. Michelle 2013 Operación escape Lena 2013 Machete Kills Sartana Rivera 2014 Stretch Charlie 2014 Sin City 2: Una dama fatal Nancy Callahan 2014 Some Kind of Beautiful Kate 2015 Barely Lethal Victoria Knox 2016 Mechanic: Resurrection Gina Thorne 2017 El Camino Christmas Beth Flowers 2019 Killers Anonymous Jade

Participación en televisión

Año Título Personaje 1994 El mundo secreto de Alex Mack Jessica 1995 Las nuevas aventuras de Flipper Maya Graham 1996 ABC Afterschool Special Christy 1996 Chicago Hope Florie Hernández 1998 Brooklyn South Melissa Hauer 1998 Beverly Hills, 90210 Leanne 1998 The Love Boat: The Next Wave 2000 Dark Angel Max Guevara/X5-452 2003 MADtv Jessica Simpson 2004 Entourage Ella misma 2005 Trippin’ Ella misma 2009 La Oficina Sophie

Reconocimientos y nominaciones a Premios

Año: 2001; Ganadora del Premio ALMA en la categoría “Actriz revelación del año” por su actuación en la película “Paranoid”

Año: 2001; Nominada a los Premios Globos de Oro en la categoría “Mejor actriz en una serie de televisión-Drama” por su actuación en la serie “Dark Angel”

Año: 2002; Nominada a los Premios Nickelodeon Kid’s Choice Awards en la categoría “Heroína favorita de acción” por su actuación en la serie de televisión “Dark Angel”

Año: 2005; Ganadora del Premio “Superestrella del mañana”

Año: 2008; Ganadora del Premio Nickelodeon Kid’s Choice Awards en la categoría “Estrella femenina favorita de película” por su actuación en la cinta “Los 4 fantásticos y Silver surfer”

Año: 2011; Ganadora de los Premios Golden Raspberry en la categoría “Peor actriz de reparto” por su actuación en las películas “El demonio bajo la piel”, “Ahora los padres son ellos”, “Machete” e “Historias de San Valentín”

Vida privada de Jessica Alba

Jessica Alba se casó en 2008 con Chad Warren, a quien conoció durante las filmaciones de la película “Los 4 fantásticos”; su relación con Warren es considerada como una de las más estables en Hollywood, después de 12 años de unión y el nacimiento de sus tres hijos: Honor (n. 2008), Haven (n. 2011) y Hayes Warren (n. 2017).