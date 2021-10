Luego de recibir el disparo David Cortinas intentó buscar ayuda, pero se desvaneció. En los documentos del caso no se detalla quién es el propietario, o quién renta, ese domicilio en donde ocurrieron los hechos. Los detalles de la propiedad en esa casa son fundamentales para deslindar responsabilidades en algo que descubrieron las autoridades.

Los agentes de la División de Homicidios del SAPD encontraron dentro de la casa varias armas y municiones para cada pistola y rifle, drogas de diversos tipos, aunque no revelaron la cantidad ni qué drogas, y varios cuchillos. Algunas de las municiones coincidían con el calibre con el que presuntamente Jesse Granado había matado a David Cortinas.

Uno de los agentes de la División de Homicidios del SAPD solicitó a un juez del Condado de Bexar una orden de allanamiento, para poder entrar a la casa afuera de la cual Jesse Granado había disparado sobre David Cortinas. El nombre del testigo no se dará a conocer en esta historia para proteger su identidad.

Con base a toda la evidencia y el testimonio de la persona que vio el crimen, los agentes la División de Homicidios del SAPD emitieron una orden de arresto en contra de Jesse Granado por ser el presunto asesino de David Cortinas. Lo único que no está asentado en los documentos fue qué es ese “algo” que se re rompió, que causó tanta ira en el asesino.

Arrestan a Jesse Granado sin incidentes

Gracias a información confidencial, los agentes de la División de Homicidios del SAPD pudieron saber el paradero del presunto homicida Jesse Granado y lo detuvieron el pasado viernes ocho de octubre del 2021 sin incidentes, acusado de la muerte de Cortinas. Desde ese día ya está en la cárcel a la espera de enfrentar la primera audiencia del caso.

David Fasci, no se detalla cuál era su relación con la víctima del homicidio perpetrado por Jesse Granado, abrió la cuenta Funeral Fund (Fondo funerario) en la red social de apoyo económico Go Fund Me, para pedir solidaridad para la familia de David Cortinas para que puedan correr con los gastos de su funeral y entierro.