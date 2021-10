¿Extorsión cínica? Un pastor evangélico exige dinero para ‘la llegada’ de Jesús a la Tierra. Jesse Duplantis es un pastor de EEUU y sus declaraciones se están volviendo virales luego de que en un show de televisión asegurara que Cristo no llega a la Tierra porque la gente no hace las donaciones correspondientes.

¿Estafa a la gente? El pastor evangélico que exige dinero para ‘la llegada’ de Jesús

Jesse Duplantis es bien conocido en la comunidad evangélica pues su fortuna y su lujosa vida es objeto de críticas constantes por la manera en que presume ser multimillonario, a raíz de las exigencias cínicas que realiza a los fieles que lo apoyan, pues hasta tiene un avión privado.

“Cuando entiendes, puedes acelerar el tiempo… estoy en televisión y la gente me dice ‘tú eres un millonario, no está bien, no es cierto, tal vez lo sea, pero se siente bien… Me di cuenta que no había movido emocionalmente lo suficiente a la gente para donar o dar, acorde a la palabra de Dios, ¿qué te dice Dios a ti? Si toda la gente pusiera este evento en todos lados y la gente diera dinero, ‘nuestro padre diría, ve Jesús a ellos’… “, comenzó diciendo…