El cantante Jerry Demara dejó un último mensaje antes de morir

A través de un video el cantautor reveló que no fue atendido como debía ser en el hospital donde se encontraba

“Te tratan de lo peor aquí”, explicó.

Jerry Demara último mensaje. El pasado 30 de noviembre falleció el cantautor Jerry Demara en un hospital de Estados Unidos a causa de bacteria que estuviera su cuerpo después de una inyección de vitaminas, y se han revelado un último mensaje que dejó en las redes sociales.

Aparentemente Jerry Demara no fue atendido como debió ser en el hospital donde estaba internado ya que comentó antes de morir que los trabajadores de ese lugar eran malas personas.

La cuenta oficial de Instagram de Univision Famosos publicó un video en el cual se ve al cantante dejando un mensaje mientras se encontraba hospitalizado.

“Estoy en el hospital porque tengo un problema en los glúteos, por error use en tres diferentes días me inyecté unas vitaminas, tengo 6 horas con un dolor inmenso”, dijo Jerry con signos de dolor en su rostro.

También mencionó que en hospital no lo estaban atendiendo bien: “Aquí en el hospital del centro, horrible son malas personas, pedí agua y me dijeron que estaba adentro del hospital, aquí me tienen afuera, y decidí pararme y ví que el agua estaba aquí afuera”.

“Tengo 6 horas con el dolor se me puede ver en la cara que mis labios están muy secos y aquí te tratan de lo peor”.

Incluso dijo que el medicamento que le dieron no le funcionó: “me dieron dos pastillas y no me hicieron absolutamente nada y el dolor sigue”.

También su hijo había pedido una cadena de oración a través de un video donde explica de la bacteria que tenía su padre, también mencionó que ya había sufrido un infarto pero que ya se estaba recuperando.

