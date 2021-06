“Estoy orgullosa de venir de ahí”, indicó la recién graduada universitaria quien recibió su diploma el pasado sábado. “Es una gran parte de lo que soy. La única razón por la que quería volver al campo con mis padres es porque de no ser por ellos yo no tendría este título”, indicó Rocha.

La hispana estudiaba y trabajaba en el campo en paralelo

Jennifer Rocha dijo que sus padres le dijeron que si no seguía estudiando “aquí es donde terminarás. Y la única forma de aprender es que te llevemos para que lo experimentes”. La hispana indicó que trabajaba en las noches. “Salía de la práctica de la universidad alrededor de las 2 de la tarde y luego mi papá me recogía y yo llegaba a casa, me cambiaba, comía algo y luego me iba directamente a trabajar durante la noche porque durante ese tiempo estábamos plantando fresas durante la noche”, indicó.

Rocha dijo que toda la familia llegaba a la casa entre las 2 y las 3 de la madrugada dándole tiempo suficiente para “ducharse, tomar una siesta y luego despertarse como a las 5:30 de la mañana para prepararse para la escuela porque tenía que tomar el autobús de la ciudad o si no se lo iba a perder”.