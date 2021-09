“Pero lo que más me gustó porque me dijeron que no era que iba a bailar con profesionales, sino que son ustedes los que van a bailar juntos. Entonces a mí me encantó ese concepto, porque no lo había visto antes y me gustó la idea de bailar con Jennifer de hacer algo nuevo que nunca había hecho antes”.

OB: “El programa así se llama “Así se Baila” hasta ahora es una hermosa experiencia, a mí me llamaron para contarme de una oportunidad, que Telemundo quería hablar conmigo y con Jennifer. Cuando me hablaron del proyecto me gustó mucho, siempre hemos sido fans de este tipo de shows y es como un sueño para cualquier pareja de poder formar parte de algo así”.

JP: “Muy bien él baila muy bien y hemos disfrutado como dos o tres géneros, me imagino que vamos a bailar muchos géneros y nos va a tocar bailar géneros que no hemos bailado antes. Estamos abiertos a esa experiencia, estamos aprendiendo más todos los días del baile y la música y disfrutando la experiencia completamente”.

Así se Baila Jennifer Peña Obie Bermúdez: ¿Están listos para enfrentar las críticas de los jueces?

OB: “Yo entiendo que es una competencia y entiendo que es parte de que me tienen que criticar, porque si no me critican como voy a aprender, cómo voy a saber si lo estoy haciendo bien, si todo es bello, no creo que aprenda. Ya mentalmente ambos estamos listos para eso y las críticas van a ser constructivas y es parte de la competencia, Adamari es mi compatriota y conoce mucho de baile y van a tener unas cosas que me van a decir que me puede ayudar”.

JP: “Prefiero que me digan cosas lindas, pero también estoy preparada para eso, no solamente de parte de los jueces tampoco es parte del público. Todo mundo va a tener su opinión, pero no por eso podemos decir claramente no somos bailarines profesionales, estamos divirtiéndonos y estamos dando lo mejor de nosotros. Claro que no vamos a bailar tan bien como los profesionales y vamos a llegar a la final”.