Jennifer López – Wiki Latino – Biografía – Mundo Hispánico

Vida personal

Jennifer Lynn López Rodríguez, mejor conocida como Jennifer López o J.Lo en el ambiente artístico, nació un 24 de julio de 1969 en Castle Hill, Nueva York, Estados Unidos.

Sus padres, David López y Lynda López, son originarios de Puerto Rico. Su padre se desempeñó como guardia de seguridad y su madre trabajaba como maestra de preescolar.

Tiene dos hermanas, Leslie y Lynda, con quienes creció en un ambiente familiar donde sus padres les fomentaron un acercamiento a las artes por medio del canto y la actuación en obras escolares.

Fue en la escuela donde Jennifer López comenzó su camino en el baile, el canto y la actuación, participando en los diferentes musicales de su escuela, con la que recorrió a muy temprana edad todo Nueva York.

Su gran salto hacia la pantalla grande ocurrió cuando cursaba el último año de la preparatoria, al acudir a un casting para la película My Little Girl, donde finalmente fue seleccionada para interpretar el papel de Myra. Aunque su personaje no tuvo diálogos, López supo que ese era el camino que quería seguir de manera profesional.

La decisión de perseguir un sueño en Hollywood provocó un distanciamiento entre López y sus padres, quienes no estaban de acuerdo con los pasos de su hija.

Esta decisión la llevó a acudir a distintos castings, donde poco a poco fue reconocida por su talento vocal, convirtiéndose en una estrella musical reconocida mundialmente.

Familia

David López

Guadalupe Rodríguez (madre)

Lynda López (hermana)

Leslie López (hermana)

Pareja

Ojani Noa (1997-1998)

Chris Judd (2001-2003)

Ben Affleck (2002-2004)

Marc Anthony (2004-2014)

Alex Rodríguez (2017-presente)

Hijos

Emme Maribel Muñiz (n.2008)

Maximilian David Anthony (n.2008)

Discografía

Año Título 1999 On the 6 2001 J.Lo 2002 This is me…Then 2005 Rebirth 2007 Como ama una mujer 2011 Love? 2014 A.K.A

Películas

Año Título 1986 My Little Girl 1993 Nurses on the Line: The Crash of Flight 7 1995 My Family 1995 Money Train 1996 Jack 1997 Blood and Wine 1997 Anaconda 1997 U Turn 1998 Out of Sight 1998 Antz 2000 The Cell 2001 The Wedding Planner 2001 Angel Eyes 2002 Enough 2002 Maid in Manhattan 2003 Gigli 2004 Jersey Girl 2004 Shall We Dance? 2005 Monster-in-Law 2005 An Unfinished Life 2006 Bordertown 2006 El Cantante 2010 The Back-up Plan 2012 What to Expect When You’re Expecting 2012 Ice Age: Continental Drift 2013 Parker 2015 The Boy Next Door 2015 Lila & Eve 2016 Ice Ice: Collision Course 2018 Second Act 2019 Hustlers

Premios

Año Premio 2000 Favorite Pop/Rock New Artist, Favorite Latin Artist 2002 Favorite Pop/Rock Female Artist 2011 Favorite Latin Artist

Carrera

Después de participar en su primera película, Jennifer fue seleccionada para participar como bailarina con el afamado grupo adolescente New Kids On The Block, siendo reconocida por su talento con papeles en televisión donde requerían personajes que pudieran bailar.

Su primer trabajo como personaje principal de una película Nurses on the Line: The Crash of Flight 7.

En 1995 compartió créditos con estrellas de la talla de Wesley Snipes y Woody Harrelson y, en 1997, con Jack Nicholson, aunque ambas películas fueron consideradas un fracaso taquillero.

La primera gran oportunidad de Jennifer López llegó en 1997, cuando interpretó a la cantante Selena, en una película autobiográfica estrenada a dos años del deceso de ésta.

Gracias a este papel, la crítica se volcó de manera positiva hacia la actriz, pues fue ahí donde finalmente utilizó su talento para el baile, el canto y la actuación, acercándose también al público latino que antes no había tenido la oportunidad de conocer su trabajo.

La producción filmográfica de J.Lo incluye éxitos taquilleros como Anaconda, que recaudó más de 130 millones de dólares en el mundo.

La crítica ha considerado su trabajo actoral como sobresaliente, especialmente en producciones como U Turn y Out of Sight, en las que participó a lado de actores como John Ridley y George Clooney.

En esta época, la actriz había considerado ya incursionar en el mercado musical con el lanzamiento de un álbum, para lo cual grabó diferentes pruebas musicales que había entregado al productor de Sony en ese entonces, Tommy Mottola, quien aprovechó el éxito que López había conseguido con su interpretación en Selena y le ofreció un contrato para grabar un disco.

On the 6, su primera producción discográfica, fue lanzada el 1 de junio de 1999, debutando en el listado del top 10 de Billboard. El primer sencillo, If You Had My Love, se colocó en el primer lugar del Billboard Hot 100.

Entre los logros de López se encuentra el haber roto un récord Guiness por ser la primera artista en colocar un disco (J.Lo) y una película (The Wedding Planner) en el número uno de ventas en la misma semana, en el año 2001.

La carrera de J.Lo se ha destacado por su gran versatilidad, participando en películas dramáticas, cómicas y románticas que le han ganado la aprobación del público.

Habiéndose establecido como una figura de autoridad en el mundo del baile, el canto y la actuación, López ha participado como jurado en programas como World of Dance y American Idol.

En 2020 participó junto con la cantante colombiana Shakira, en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV.

Vida privada

La actriz ha estado casada en tres ocasiones. La primera fue con Ojani Noa, en 1997, con quien duró un año de casada y cuyo proceso de divorcio derivó en demandas legales hacia la cantante.

Su segundo enlace fue en 2001, con el actor y bailarín Chris Judd. Su matrimonio duró dos años.

Quizá uno de los romances más publicitados de J.Lo fue aquel que sostuvo con el actor Ben Affleck, con quien llegó a comprometerse, aunque finalmente decidieron no formalizar el enlace.

La relación más larga que se le conoce es con el cantante Marc Anthony, con quien mantuvo una relación amorosa entre 2014 y 2014, de la cual nacieron dos hijos: Emme y Maximilian, nacidos en 2008.

Desde el 2017 mantiene una relación con el exjugador profesional de Béisbol Alex Rodríguez.