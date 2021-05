Después regresó al escenario con un minivestido amarillo con tiras negras con incrustaciones de joyas, un choker con cabezas de león y botas de tacón hasta la rodilla, para cantar su Ain’t your mama. Pero seguía lo mejor, Jennifer López apareció con un body arcoíris con cinturón, para interpretar el tema de Saweetie, Pretty B h Freestyle.

El concierto fue organizado por Global Citizen, para tratar de comprometer a los líderes globales para que las vacunas contra el coronavirus lleguen a todos los países del mundo. El show incluyó actuaciones de López, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R. Ben Affleck, Chrissy Teigen, Jimmy Kimmel, Sean Penn y David Letterman aparecieron como oradores invitados. El príncipe Harry de Inglaterra también participó en el evento.

Jennifer López sensuales atuendos. El mundo del entretenimiento poco a poco vuelve al camino y los conciertos, aunque espaciados, regresan a la nuevo normalidad, como el más reciente Vax Live, ‘The concert to reunite the world’, donde Jennifer López reapareció en el escenario.

“Como dirían mis primas: “esa #jlo se botó con esos vestidos” ahí están los cambios que se hizo para cantar diseñados por #robertocavalli”, escribió Jomari Goyso, el diseñador de imagen , quien no dudó en alabar los atuendos de la latina en su cuenta de Instagram.

Jennifer López atuendos sensuales: ‘Todo le queda perfecto’

En sus redes, Jomari Goyso, presentó los atuendos que Jennifer López utilizó en su presentación en el Vax Live, ‘The concert to reunite the world’, donde la cantante latina lució su bien tonificado cuerpo y su famosa retaguardia. Inmediatamente los comentarios por los atuendos de la cantante no se hicieron esperar.

“Solo jlo supera a Jlo”, “Todo lo que se ponga le queda perfecto”, “Nada nuevo en ella pues para shows siempre el mismo estilo, mostrando”, “Pues no solo ella sino todas las cantantes enseñan todo pero por lo menos a ella le queda bien”, “Alexander la dejo sin nalgas!!”, escribieron sobre el atuendo de JLo.