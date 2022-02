Jennifer Lopez recuerda a su primer novio David Cruz, murió hace 2 años

De acuerdo a diversos portales, la relación terminó debido a que la carrera de la actriz y cantante iba en asenso, lo cual hace pensar que tal vez ya no había tiempo de convivir. David Cruz falleció en 2020 a los 51 años en el Hospital Mount Sinai West de Nueva York. Según el portal Daily Mail, Jlo reveló que su ex la llegó a conocer mucho más que nadie.

Jennifer Lopez primer novio: Está orgullosa de Affleck

De Affleck, quien de 2005 a 2018 estuvo casado con la actriz Jennifer Garner, Lopez no se guardó palabras y aseguró, entre otras cosas, que ha trabajado mucho en sí mismo. “Estoy muy orgullosa de él, del hombre en el que se ha convertido y que miraba de lejos. Ser honestos con el otro, amorosos, es la base de todo. “Siento que está en un lugar en su vida… justo como siento que ha sido conmigo, un viaje de aprendizaje, de desciframiento de ti mismo, de llegar a un sitio donde te sientes bien con quien eres y puedes estar en una relación feliz y saludable”.

Si a inicios de los 2000 eran “ingenuos”, como mencionó Lopez, ambos asumieron su nuevo noviazgo llenos de hijos: ella tiene dos (Maximilian y Emme) y él tres (Violet, Samuel y Seraphina).

“Honestamente, creo que el amor gobierna todo. El amor conquista todo: relaciones, hijos, trabajo, relaciones laborales. Se trata de cuán amoroso y abierto puedas ser. No tener un ego respecto a las cosas y sólo abrazar todo lo bueno, siempre mirando lo positivo”. “Ver la persona, el ser humano, el hombre que (Ben) es hoy, el padre que es, la pareja que es… él es todo lo que siempre supe que era, lo que siempre quise”. El 2022 ha sido bueno con ellos no sólo en lo personal, sino en lo profesional, pues Lopez estrenará la próxima semana la comedia romántica Cásate Conmigo, mientras que Affleck suena para una nominación al Óscar por The Tender Bar. “Jamás he estado mejor”, mencionó ella. Informó Agencia Reforma