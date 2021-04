En esta ocasión a través de su cuenta de Instagram , la actriz, preocupó a los internautas al compartir una imagen donde no luce nada elegante, ya que aparece toda sucia y con un vestido en malas condiciones, mientras está sentada viendo su teléfono celular donde al parecer es la vestimenta de un nuevo video musical.

En la publicación de la cuenta de Hoy Dia, también se hicieron presentes los usuarios para dejar sus comentarios, luego de que se les preguntara, ¿Qué titulo le pondrían?: "Me dejaron vestida y alborotada", "Tengo todo menos un hombre fiel", "De qué me sirve la vida?", "Mujer hermosa y guerrera con las botas bien puestas".

En su cuenta de Instagram, los seguidores quedaron fascinados con las instantáneas: “¡¡Este look lo es todo”, “mamá, eres tan hermosa”, “La definición de belleza”, “¡Te ves tan bien!”, “¡¡No puedo esperar a ver esta obra maestra de la película !!”, “Usted es impresionante”.

Tras varios comentarios de los internautas donde afirman que su pareja el ex beisbolista Alex Rodríguez le fue infiel, mucho salieron en su defensa: “A quien no le han puesto los cuernos acaso es novedad en el mundo, ella está Feliz y eso es lo qué cuenta la vida sigue y punto @jlo hermosa cómo siempre y des complicada”.

"¡La belleza más graciosa! ¡Nunca subestimes su fuerza! ¡Me gusta esto! ¡No puedo esperar por esta película! Imposible decidir dónde me inspiras más", "¡Guau! ¡Este vestido es impresionante!", "¿Cómo estás envejeciendo al revés? Las mentes inquisitivas necesitan, tienen y quieren saber".

“Ojo en el premio”

Su gran salto hacia la pantalla grande ocurrió cuando cursaba el último año de la preparatoria, al acudir a un casting para la película My Little Girl, donde finalmente fue seleccionada para interpretar el papel de Myra. Aunque su personaje no tuvo diálogos, López supo que ese era el camino que quería seguir de manera profesional.

La decisión de perseguir un sueño en Hollywood provocó un distanciamiento entre López y sus padres, quienes no estaban de acuerdo con los pasos de su hija. Esta decisión la llevó a acudir a distintos castings, donde poco a poco fue reconocida por su talento vocal, convirtiéndose en una estrella musical reconocida mundialmente.