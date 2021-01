Ante esto, Jennifer López no se queda callada ante la acusación del usuario, y la cantante niega que ella esté usando botox: “LOL, ¡esa es solo mi cara! Por millonésima vez, ¡Nunca me he hecho botox ni ningún inyectable o cirugía! Solo digo”.

De acuerdo con el portal Page Six , el seguidor escribió lo siguiente: “Pero puedo mencionar que las cejas y la frente no se te mueven en lo absoluto cuando hablas o te expresas” inició el usuario.

Sin embargo, desde un tiempo para acá, JLo ha tenido que sobrellevar las criticas de muchos internautas, quienes afirman que la intérprete de “Let’s get loud” se ha sometido a diversas cirugías estéticas, entre ellas al botox.

Jennifer López le calla la boca a usuario y niega que usa botox en redes sociales, confesando además que su rostro es completamente natural y que se logra ver así por los cuidados que JLo ha tenido a lo largo de su vida y no por cirugías estéticas como muchos afirman.

Por si fuera poco, y después de que Jennifer López niega que usa botox, la cantante estadounidense finaliza su comentario dándole el siguiente consejo al usuario: “¡No pierdas tu tiempo tratando de derribar a otros que te mantendrán joven y hermosa también! Enviándote amor”.

Para finalizar, JLo sí argumentó que un ex novio la había animado a probarlo cuando ella solo tenía 23 años, confesando que la artista se negó a dicha petición y que jamás se sometería al botox:

“De todos modos, no me gustaban las agujas, pero un novio me dijo: ‘Si deberías de empezar. Yo hago eso’ y yo estaba como de: ‘No gracias”.

Después, la cantante confesó que si hubiera probado el botox su rostro desde muy temprana edad, su cara no se vería igual:

“Y me pregunto qué me hubiera pasado su hubiera comenzado con botox a los 23 años, cómo me vería ahora. Mi cara sería totalmente diferente”, finalizó la cantante.

Como es bien sabido, desde que Jennifer López sacó su línea de maquillaje el pasado diciembre, la empresaria ha confesado que ahí se encontraban todos sus secretos de cuidado de piel, afirmando que contenía solamente elementos naturales y agradables para el rostro.

Lamentablemente, los usuarios se fueron en contra de ella, ya que argumentaban que su cara no se veía así por los cuidados que tanto dice, sino por las cirugías estéticas en las que ha estado.