Jennifer López borra todo rastro de su relación con A Rod

¿Ya no quiere saber nada de él?

Lo deja de seguir incluso de redes sociales ¿Ya esta dándole vuelta a la página? La cantante estadounidense, Jennifer López, borró de redes sociales todo rastro de su antigua relación con el ex beisbolista Alex Rodríguez, eliminando con ello fotos, videos y mensajes que alguna vez la cantante le escribió al pelotero cuando estaba enamorada de él. Vaya que el amor puede llegar a terminar más rápido de lo que se es posible, y es que después de mostrar por más de 4 años que su relación era perfecta y que estaban a nada de caminar al altar, Jennifer López y Alex Rodríguez decidieron terminar su relación en medio de un sin fin de rumores, en donde rumores apuntaban que el ex jugador le había sido infiel a JLo. Jennifer López y Ben Affleck Tras esto, y varias semanas después, JLo fue vista con su antiguo amor del pasado, el actor de Hollywood, Ben Affleck, ex pareja de la también actriz Ana de Armas, en donde todo parece indicar que la reina del bronx decidió darse otra oportunidad en el amor, y dejarse querer una vez más por el actor estadounidense. Con el pasar del tiempo y de los meses, Affleck y López continúan en su relación, en la cual muchos suelen llamar como “la relación perfecta”, ya que desde que se volvieron pareja no se han vuelto a separar ni un minuto, a tal grado de que la cantante ya convive con los hijos del también productor y viceversa.

Jennifer López borra rastro de la relación con su ex Alex Rodríguez Ante esta relación, Jennifer López decidió borrar todos rastro de su relación con el ex pelotero Alex Rodríguez, a tal grado de eliminar por completo todas aquellas fotografías, videos y mensajes que alguna vez la guapa cantante le dedicó cuando estaba perdidamente enamorado de él. Fu el pasado 14 de agosto cuando el portal de revista People en español sacó un articulo en donde JLo eliminaba todo lo que tenía en su cuenta de Instagram sobre su relación pasada, sorprendiendo a muchos, mientras que a otros no tanto, ya que argumentaban que era el momento indicado para a hacerlo.

Sin miedo alguno borra todo rastro de su antigua relación Y es que desde su regreso a Estados Unidos tras varios días de estar en playas francesas y en compañía de su actual pareja Ben Affleck, en donde por cierto, no muy lejos también estaba su ex Alex Rodríguez, la también actriz decidió borrar, al menos de redes sociales, rastro todos los recuerdos que alguna vez tuvo con el ex pelotero. Y es que si navegamos por su cuenta de Instagram podemos notar que las publicaciones de la guapa cantante disminuyeron, en donde solo se veían las despampanantes fotografías que ella se tomaba en bikini, así como los videos y promociones de su nuevas canciones, sin embargo, ya no había nada respeto a su antigua relación con ARod.

A pesar de que eliminó toda fotografía con su ex Alex Rodríguez, Jennifer López sí dejó la publicación en donde anunciaba de manera oficial y a los cuatro vientos que se encontraba en una relación con el actor Ben Affleck, confirmando lo que ya muchos nos suponíamos desde hace un buen tiempo. Y es que la candente fotografía, aparece Jennifer López con un entallado bikini de dos piezas color naranja dándose un apasionante beso con el actor, publicación que incluso generó más de 8 millones de me gusta y un sin fin de reacciones de parte de múltiples celebridades, tales como Kim Kardashian.

"Borrón y cuenta nueva": Jennifer López borra rastro de la relación con su ex Alex Rodríguez A pesar de que Jennifer López borró toda publicación con su ex, Alex Rodríguez, el pelotero continúa aún teniendo en sus redes sociales las fotografías con JLo, que, a pesar de que no sabemos si se quedarán ahí, la reina del Bronx ya parece no importarle más, ya que incluso hasta lo dejó de seguir en Instagram. De acuerdo con el portal de People en español, el perfil de ARod continúa intacto e incluso aún con las fotografías del compromiso, los viajes, y todos los momentos románticos que vivió con la cantante, afirmando que puede que no los elimine en un buen tiempo o puede que los elimine en un breve tiempo.

Alex Rodríguez reaparece con un conmovedor mensaje tras su ruptura con Jennifer López Fue en mayo, cuando la relación de Jennifer López y Alex Rodríguez tenía poco tiempo de haberse acabado, tras esto, el ex jugador reapareció en redes sociales para celebrar una buena noticia, no sin antes enviar a sus seguidores un conmovedor mensaje. Alex Rodríguez publicó una serie de fotografías en donde luce mucho más delgado, por lo que se ha ganado piropos y halagos de seguidores que incluso argumentan que su separación de JLo le ha sentado muy bien. Sin embargo, la oportunidad sirvió para que el exjugador de los Yankees abriera su corazón con honestidad y sinceridad.

Me siento honrado Justo en medio de una etapa de transición, a casi un mes de su separación de Jennifer López, Alex recibe un reconocimiento que lo llena de orgullo. "He tenido la suerte de ganar muchos premios durante mi carrera, pero esta noche fue realmente especial. El honor que recibí esta noche no fue por jonrones, ni por una gran defensa, ni por ganar un campeonato", comenzó diciendo el ex pelotero en su publicación de Instagram. "Esta noche fue diferente. Esta noche fue personal. Me siento increíblemente honrado y conmovido de ser incluido en el Salón de la Fama del Boys & Girls Club", dijo Alex Rodríguez, quien celebró la velada junto a sus dos grandes amores.

¿Con quien celebró Alex Rodríguez? Por supuesto, en primera fila para celebrar con él estaban sus dos hijas Natasha y Ella, quienes aplaudieron que la organización eligiera a su padre como uno de los famosos que estará en el paseo de la fama. Mientras tanto, Alex agregó "Cuando era niño, el Boys & Girls Club realmente me salvó la vida. Estaba en nuestro club todos los días después de la escuela tratando de hacer mi tarea y luego por la noche podía jugar béisbol bajo las luces". "Fue un cambio de vida. Me dio un lugar al que ir, mientras me enseñaba valiosas lecciones de vida sobre la competencia, el trabajo duro y la retribución. Estoy muy agradecido con todos mis mentores, entrenadores y modelos a seguir que me ayudaron en el camino. No habría recibido este reconocimiento sin ustedes. ¡Desde el fondo de mi corazón, gracias!", concluyó el empresario, pero algo más que sus palabras llamaron la atención.

¿Está muy delgado? Muchos de sus seguidores enviaron mensajes de reconocimiento y felicitaciones por su logro: "Eres el mejor Alex, estás tan bendecido con tus hijas. Eres un gran héroe para muchos niños. Dios te bendiga siempre", "Bien merecido", "Fantástico, Alex! Felicitaciones!", "Gran honor". Incluso Lili Estefan le escribió "Felicidades!!!!!!! te lo mereces". Aunque la atención se desvió a las imágenes que compartió y que demuestran cierta pérdida de peso. "Te ves más joven, más feliz y mejor. Este es tu entretiempo", "Me encanta como te ves", "Se le nota diferente", "Bello!", "Tan guapo".