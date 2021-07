Jill Biden y JLo aparecen con el mismo atuendo

Seguidores destacan a quien se le ve mejor

“A JLo le queda todo” Jennifer López sorprende en redes sociales utilizando un atuendo muy similar al de la primera dama, Jill Biden y el estilista Jomari Goyso es quien la pone en evidencia, argumentando que a días de que fue criticada la esposa de Joe Biden, ahora todos parecen amar el vestido lleno de estampados, seguidores del español reaccionan y argumentan que se le ve mucho mejor a la cantante Jennifer López, ya que para ellos a JLo “todo le luce”. Actualmente Jennifer López se encuentra navegando entre las nubes gracias a su reciente relación con el actor estadounidense Ben Affleck, con quien inició un amorío tras su separación con el exbeisbolista Alex Rodriguez, y a juzgar por las fotografías que han estado circulando a través de redes sociales, nos hemos podido percatar que su relación marcha sobre ruedas, ya que hemos visto a la reina del bronx descararse y besar a su nuevo novio sin miedo alguno. El festejo de Jennifer López utilizando un vestido muy similar al de Jill Biden Fue a través de la cuenta oficial del estilista y asesor de imagen Jomari Goyso en donde pudimos observar uno de los atuendos que utilizó Jennifer López en su cumpleaños número 52, un vestido bastante similar al que usó la primera dama Jill Biden. En la fotografía se hace una pequeña comparativa entre ambos atuendos, a la izquierda vemos a JLo con un vestido un poco más corto, lleno de estampados diversos y unos lentes de sol, mientras que Ben Affleck se encontraba atrás de ella abrazándola, de acuerdo con el estilista, se trataba de un vestido de la marca Dolce & Gabanna.

Jill Biden con el atuendo muy similar al de JLo Posteriormente, a la derecha vemos a Jill Biden, con un vestido bastante similar pero más largo, el cual rebasaba las rodillas, sin embargo eran de la misma marca pero con un diferente diseño. Al pie de fotografía Jomari Goyso escribó lo siguiente: “No sé si es casualidad o fue pensado, pero JLo está celebrando su cumpleaños 52 y se puso un vestido de la misma colección de Dolce & Gabbana que hace unas semanas Jill Biden usó y fue muy criticada porque a la gente no les gustó la mezcla de estampados”, escribió el estilista español.

El vestido que causó sensación de Jill Biden y el que días después usaría Jennifer López Fue el pasado 30 de julio cuando la primera dama, Jill Biden se presentó en una rueda de prensa a lado de su esposo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en dicho evento se le vio utilizando este vestido, el cual sin imaginarlo levantó un sin fin de comentarios al respecto. Al pie de fotografía Jomari Goyso escribió lo siguiente: “Aquí el vestido de Dolce & Gabanna que cuesta 2,700 dolares que se puso la primera dama y tiene a todos comentando y como todo en la política, las criticas son usadas para descarga política”, se podía leer en la publicación de ese entonces.

Seguidores reaccionan ante el atuendo similar entre Jennifer López y Jill Biden Ante estas similitudes diversos seguidores de Jomari Goyso comenzaron a llegar, en donde discutían a quien se le podía ver mejor el vestido, si a Jennifer López o a Jill Biden: “A la diva le queda espectacular, ya que es una artista”, “Pero en cada uno se ve totalmente diferente, además, los estampados del vestido de JLo no son tan exagerados como los de Jill”. “Pero es que JLo se ponga lo que se ponga le queda bien, nada que ver “, “Si pero a JLo le queda mejor, porque además es más corto y así se ve mucho mejor”, “Oye pues la verdad es que a JLo le queda espectacular. Lo luce muy bien”. “JLo es JLo , todo le luce”.

“Esa marca no es para todos” seguidores reaccionan al atuendo similar entre Jill Biden y Jennifer López Algunos seguidores no pararon con las comparativas y continuaron argumentando a quien se le veía mejor el atuendo, si a Jennifer López o a la primera dama Jill Biden: “Es porque JLo es artista y está mas joven, pienso pero la verdad si las personas se sienten bien con la ropa que se la pongan y sean felices”. “No es el estampado, es el porte y el cuerpo”, “Me gusta la combinación de ambos, estampados”, “No es el diseño como tal, es quien lo luce, no a todos le queda lo mismo, he ahí el detalle, cada quien tiene estilos diferentes, hay piezas que resaltan más a unas personas que a otras”, “La verdad a las dos se les ve muy bien”, “Dolce & Gabbana no es para todos menos para bajos presupuestos”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la fotografía de los atuendos similares entre Jennifer López y Jill Biden.

Jennifer López celebra su cumpleaños junto a Ben Affleck y descubren algo inesperado (FOTOS) Sin duda la famosa artista Jennifer López mejor conocida como JLo está atravesando por uno de sus mejores momentos en su vida desde que anunció su separación con el exbeisbolista Alex Rodríguez. Ahora disfruta de unos buenos momentos a lado de su nueva pareja Ben Affleck. Ahora a través de las redes sociales se ha filtrado algunas imágenes de la reina del Bronx junto a su pareja el actor Ben Affleck disfrutando juntos el cumpleaños número 52 de JLo. Cabe mencionar que se le ve más feliz que nunca a la también cantante celebrando en grande.

Celebra su cumpleaños con Ben Affleck Pero no todo salió como ella esperaba, ya que los internautas no dudaron en reaccionar a las fotografías donde se puede ver a la nueva pareja celebrando el cumpleaños de JLo, e hicieron algunos comentarios donde demuestran que no están conformes con que ambas celebridades retomen su relación. Cabe recordar que hace algunas semanas oficializaron su nueva relación ambos artistas, volviendo a recordar los viejos tiempos, ya que anteriormente ya habían sostenido una relación, pero desafortunadamente no salió del todo bien. Pero ahora decidieron retomar ese amor que se tenían antes.

Regresó el amor En uno de sus últimos posts de Instagram, la actriz y cantante Jennifer López oficializó su romance con el artista Ben Affleck, compartiendo distintas fotografías, donde se les puede observar bastante enamorados y besándose. JLo volvió a sentir el amor que había perdido en sus relaciones pasadas. En las instantáneas compartidas en su perfil de red social, la pareja aparece besando arriba de un yate, mientras de López luce un atrevido y sexy bikini, para presumir su envidiable figura ahora a sus 52 años de edad, inmediatamente se llevó los elogios de los seguidores en los comentarios.

¿Ben Affleck no siente lo mismo? A través de la cuenta de Instagram del programa matutino Despierta América, los internautas notaron algo muy extraño en esta nueva relación. Como se puede observar Jennifer López tiene varias instantáneas junto a Ben demostrándose amor mutuo, pero los usuarios mencionaron que el actor no tiene ninguna en su red social. Hubo quien mencionó que Affleck no tiene ninguna foto de JLo reciente, pero que si tiene de su exesposa "Lo más curioso es que en la página de Ben, no existe ninguna foto reciente con esta Jennifer, más las hay con la ex esposa, la otra Jennifer ", fue el comentario de un fan.