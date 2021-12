Fue a través de Instagram en la cuenta oficial de Chisme No Like en donde circuló un video en donde se percibe que JLO entra a una tienda para realizar algún tipo de compra cuando varios protestantes se manifestaron para alzar la voz en contra del maltrato animal, pues bien se sabe que la cantante suele usar abrigos de pieles por lo que actuaron de manera agresiva en contra de la actriz.

Catalogan a Jennifer López como una maltratadora de animales

Los protestantes que se encontraban en el lugar no dejaban de lanzar palabras ofensivas en contra de la cantante, pues su defensa en contra del maltrato animal es tan grande que ocasionó que le dijeran hasta lo que no a la pobre JLO. De forma muy enojada fue que reaccionaron los activistas según se logra ver en el video publicado por Chisme No Like.

“Jennifer eres una asesina de animales ¡maltratadora de animales!”, “¡Cabeza de piel!, ¡Deberías entenderlo mejor!”, son algunas de las frases que le gritan a Jennifer López por usar abrigos de pieles, sin duda alguna la actriz no esperaba a que este acto sucediera, pues ella solo iba de compras. Archivado como: Jennifer López atacada activistas.