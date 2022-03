El clip dura 3 minutos, y nos muestran no solamente la relación que lleva con Ben Affleck, si no su día con día, desde que amanece la noche. El video nos muestra una Jennifer Lopez encantada de la vida, es por eso que compartió estas imágenes que a todos nos encantaron. (VIDEO)

Ahora, 20 años después, a la pareja se le ve más que feliz por haber coincidido de nuevo, pues la chispa jamás se apagó. Jennifer Lopez recientemente estrenó el sencillo “Marry me” junto a Maluma, pero ahora la cantante estrenó una nueva versión en donde no dudó en aparecer en la alcoba de su novio.

Jennifer Lopez Ben Affleck: No cabe duda que el hecho de que Jennifer Lopez se reencontrara con Ben Affleck, es la prueba definitiva que si el destino es con esa persona y lo es, y por esta parejita lo comprobamos. Hace casi dos décadas, JLo y Affleck tuvieron una relación la cual, le encantaba a todo mundo, pero no logró consolidarse y decidieron terminarla al poco tiempo.

Ambos sorprendieron a la prensa en 2021 al reencontrarse sentimentalmente, luego de culminar sus relaciones respectivas: él con la actriz cubana Ana de Armas y ella con el ex beisbolista estadounidense Alex Rodriguez. Lo suyo, contra aquellos que pensaban que el reencuentro era pasajero, permanece hasta este momento, a pesar de que los fotógrafos los acechan igual que antes.

De acuerdo con Agencia Reforma, así lo dijo JLo: “Somos más viejos, más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en diferentes lugares en nuestras vidas, tenemos hijos ahora, y tenemos que ser muy conscientes de todo eso. Somos tan protectores (con su relación) porque es un momento hermoso para todos”, señaló la intérprete de “Ain’t Your Mama”, de 52 años.

“¿Cuándo encuentras a alguien y hay realmente amor y se da una segunda oportunidad? Esto es algo raro, precioso, hermoso, y no lo damos por sentado”. De Affleck, quien de 2005 a 2018 estuvo casado con la actriz Jennifer Garner, Lopez no se guardó palabras y aseguró, entre otras cosas, que ha trabajado mucho en sí mismo.

Jennifer Lopez Ben Affleck: “El amor lo puede todo”

Si a inicios de los 2000 eran “ingenuos”, como mencionó Lopez, ambos asumieron su nuevo noviazgo llenos de hijos: ella tiene dos (Maximilian y Emme) y él tres (Violet, Samuel y Seraphina).

“Honestamente, creo que el amor gobierna todo. El amor conquista todo: relaciones, hijos, trabajo, relaciones laborales. Se trata de cuán amoroso y abierto puedas ser. No tener un ego respecto a las cosas y sólo abrazar todo lo bueno, siempre mirando lo positivo”.

“Ver la persona, el ser humano, el hombre que (Ben) es hoy, el padre que es, la pareja que es… él es todo lo que siempre supe que era, lo que siempre quise”. El 2022 ha sido bueno con ellos no sólo en lo personal, sino en lo profesional, pues Lopez estrenará la próxima semana la comedia romántica Cásate Conmigo, mientras que Affleck suena para una nominación al Óscar por The Tender Bar.

“Jamás he estado mejor”, informó Agencia Reforma.