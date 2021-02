“Quien crees que gane el Super Bowl, Jen?” a lo que Jennifer López un poco apenada responde: “Ugggh, claramente no soy capaz de predecir quien ganará”. Archivado como: Jennifer López rumores infidelidad

Por su parte, y en sus redes sociales, el ex beisbolista utilizó la misma estrategia que la cantante y cuando descendieron de su avión, Alex Rodríguez iba haciendo predicciones de quien podría ser el ganador del Super Tazón, pero la Diva confundida no supo contestar:

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la diva del brox presumió su atuendo, mismo que dejaba al descubierto sus increíbles abdominales, además y de acuerdo con el portal People en español , también lució un espectacular look de la marca Louis Vuitton, además de unos grandes aros, y una chaqueña de Tweed marca Chanel.

Fue hace unos días atrás cuando varios portales estadounidenses comenzaron a especular sobre una supuesta infidelidad de parte del ex pelotero de la MBL, en donde afirmaban que el jugador le había sido infiel a JLo con la influencer Madison LeCroy.

Posteriormente, la concursante del reality Southern Charm, afirmó que sus conversaciones eran completamente inocentes: “Hemos hablado de manera esporádica, no ha sido algo constante. Las conversaciones siempre han sido inocentes”.

De acuerdo con datos recogidos por el portal Page Six, la joven comentó lo siguiente:

Así los pudimos notar desde la gradería VIP, en donde el ex beisbolista mostraba JLo mientras disfrutaba del show de medio tiempo a cargo del cantante canadiense, The Weeknd.

Tal parece que los rumores de infidelidad de parte de Alex Rodríguez hacia Jennifer López no les afectaron en lo más mínimo, ya que este fin de semana se podía ver a la parejita bastante feliz durante el Super Bowl 2021.

A pesar de que Jennifer López, Alex Rodríguez, y la misma Madison LeCroy han hecho todo lo que esta en sus manos para probar que los rumores de infidelidad de parte del ex beisbolista hacía JLo no son ciertos.

José Canseco, con quien Alex mantiene una enemistad desde hace años, afirma que el jugador engañará y engañó a la cantante.

De acuerdo con el portal Diario Libre USA, el también ex pelotero, José Canseco acusó a Rodríguez de infiel, afirmando que Jennifer López y él se separarán durante este 2021.

Fue por allá del 2019 cuando Canseco aseguraba que Alex Rodríguez tuvo una relación con su ya ex esposa Jessica Canseco en ese año:

“Ella no sabe que la está engañando con mi ex esposa Jessica, pobre niña, no tiene idea de quien es realmente, Alex Rodríguez, deja de ser un pedazo de mird* deja de engañar a Jennifer López” afirmó José Canseco.

