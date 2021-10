Aseguran que Jenni Rivera sigue viva

Un video de una usuaria desconocida puede afirmar este hecho

¿Se parece en su voz y en sus manos?

Reaparece nuevamente la misteriosa mujer que muchos usuarios afirman que se trata de la fallecida Jenni Rivera debido a su particular voz. A través de su cuenta de YouTube, la chica muestra sus múltiples recetas de cocina sin mostrar su rostro, provocando que usuarios crean firmemente que se trata de la mamá de Chiquis Rivera ¿será ella?

No fue hace mucho cuando todo internet explotó después de que una cuenta de YouTube llamada Icook Ucookweallcook, sorprendió a todos en redes sociales al publicar un video de sus múltiples recetas, y es que no llamó la atención solamente por sus habilidades culinarias, sino más bien por su particular voz.

Aparece video y aseguran que es Jenni Rivera

Y es que muchos usuarios en redes sociales juraron y perjuraron que tenía una voz muy similar a la fallecida Diva de la banda, a tal grado de creer que en realidad se trataba de ella, provocando que miles de fanáticos de Jenni Rivera corrieran a su cuenta de YouTube para comprobar si era realmente la cantante.

Tras todo este revuelo, la chica, aún sin mostrar su rostro, aseguró que no era Jenni Rivera, y que por favor dejaran de cuestionarle si lo era, afirmó en ese entonces que ella no mostraba su rostro por que no quería exponerse ni ella ni a sus hijos, manteniendo su identidad en el anonimato hasta el día de hoy.