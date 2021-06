Sin embargo, nosotros te dejaremos las imágenes para que juzgues tú mismo, ya que el narrador, indica algunas supuestas declaraciones que hicieron ambas artistas, pero no se tiene referencia periodística de su publicación y veracidad.

Fue en la página de Suavesuave suavecito, que actualmente tiene más de 359 mil suscriptores en la que se publicó esta información que no convence mucho a sus seguidores, ya que algunos aseguran que son fotomontajes.

Foto YoutubeEl video viene acompañado de unas supuestas cifras textuales que no pueden confirmarse ya que se carece de información oficia, sin embargo el narrador da por sentado que esas palabras fueron emitidas por Ángela Aguilar, sin presentar alguna grabación o video que las avalen.

Y es que en realidad el video mostrado es un fake, una información falsa, que solo ha causado polémica y molestia en algunas personas, por lo que te recomendamos verlo con discreción, ya que no existe referencia periodística que lo avale. Para ver el video hacer click aquí .

De inmediato mucha gente comenzó a hacer comentario irónicos sobre esta situación: “Si tienen a Valentín en su rancho, regrésenlo, lo extrañamos”, “oye de casualidad no tiene escondida a Selena Quintanilla y a Michael Jackson, si lo tiene me avisas”.

Otros dijeron: “Luego luego se ve el foto montaje y siquiera el color de fondo esta del mismo color”, “háganle otros fotomontajes con Michael Jackson y Juan Gabriel”, “deben tener a Pedro Infante y a Chespirito”, “se me hace que ellos tiene todos los cantantes muertos, los tiene Pepe Aguilar escondido en su rancho jajajaja”.

Pero la gente no quitó el dedo del renglón: “De pura casualidad no llegaron mis abuelitos, por ahí a su rancho?”, “ahora resulta que ya todos los muertos están escondidos en los ranchos”, “no tendrás a Juan Gabriel de casualidad por ahí”, fueron las preguntas que lanzaron los seguidores ante la incredulidad.

Al descubrir que era un fake, la gente no perdió la oportunidad de burlarse un poco de la página: “Y a Valentín Elizalde lo tienen escondido en el rancho los 3 potrillos, ya lo dijo Vicente”, “wow buenísimo para los fotomontajes, quiero una fotomontaje con Luis Miguel, please”.

“Ahí me avisan si Ángela Aguilar también tiene escondido a Ariel Camacho, Valentín Elizalde y Chalino Sánchez por favor”, “el abuelo de Ángela murió en 2007 y dice que Ágela puso que sus papás y sus abuelos les tenían que decir algo importante”, fueron as dudas que señalaron.

Pero la incredulidad ya era notable y así lo hicieron saber: “No puedo creer con que naturalidad hablas”, “igual y ella es la Chef ,yo ya lo sabía, te amo Jenni y no salgas hasta que estés 100% segura que nadie te hará ningún daño mija, we love you from El Paso,Texas DIVA”.

Así, las burlas estuvieron al dos por uno: “Hola, por favor pregúntale a Angela Aguilar si de casualidad no escondió a Paul Walker antes de que se quemara su carro. Ojalá y te diga que sí! Yo no sé cuando y en dónde dijo eso, pero si ya pasaron tantos años desde la muerte de JR y hasta apenas lo declaró me imagino que también tiene a PW…”

Y agregó: "Dile que por favor suba fotos de ella con él. Me gustaría saber porque ya no siguió grabando más películas de Fast and Furious… Hubieran quedado mejor que sin él… Bueno, te dejo para que vayas a preguntarle y hagas un video de dicha investigación o información… Te los vamos agradecer si es que logras tener buenas noticias. Suerte".