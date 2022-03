Jenni Rivera dice que su legado continúa

Un día después, se compartió una publicación que dejó más preguntas que respuestas, ya que simplemente dice, de nuevo con fondo negro, “El legado continúa”, por lo que todo tipo de especulaciones, y algo más, se hicieron presentes: “Ya Jenni, dime que estás viva”, “No mam… con esto no se juega”, “Ya di que estás viva, porfa, ando con el Jesús en la boca”.

“¿O sea que si estás viva? Yo sabía que la que hacía chiles rellenos en YouTube eras tú”, “¿Qué está pasando?”, “Esta bien que la hagan de emoción, pero creo que no deberíamos de emocionarnos pensando que está viva, no está viva, no es así, nosotros la mantenemos viva en las ped…, en el recuerdo, en las canciones, pero físicamente ya no está”, se puede leer en más comentarios.