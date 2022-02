Una serie de imágenes en las redes sociales de Jenni Rivera dieron mucho de qué hablar recientemente

Por este motivo, don Pedro, padre de La Diva de la Banda, rompe el silencio ante los rumores de que su hija está viva

La cantante murió hace casi diez años en un trágico accidente aéreo en Monterrey, Nuevo León, en México ¿Qué está pasando? Fue hace casi una semana que la cuenta oficial de Instagram de Jenni Rivera sorprendió a propios y extraños, ya que luego de que se eliminaran todas las fotografías, apareció una imagen con fondo negro con el año “2022”, por lo que se empezó a rumorar que la cantante está viva. No pasó mucho tiempo para que su hermano, Juan Rivera, así como su madre, la señora Rosa, dieran su versión de los hechos, aunque faltaba alguien más: su padre, don Pedro, quien ofreció una reveladora entrevista para decir de una vez por todas la verdad sobre este hecho. El Patriarca del Corrido rompió el silencio. Don Pedro Rivera da la cara luego de este gran escándalo en redes sociales que involucra a su hija Jenni Rivera Por medio de una videollamada, don Pedro expresó su punto de vista con los conductores del programa Mañana latina sobre los rumores de que su hija, Jenni Rivera, está viva, luego de que se pubicaran una serie de imágenes en sus redes sociales. Además del año “2022”, en otras publicaciones se puede ver a la cantante y la frase: “El legado continúa”. “No entiendo yo que es lo que está pasando, no tengo información, no sé quien quitaría las imágenes ni cuáles son las razones. Yo me dedico nada más a descubrir talentos y a echarlos para adelante, y hay que acordarnos de que todos nosotros estamos aquí en el mundo y somos responsables de nuestros triunfos y nuestros fracasos”.

“La gente siempre va a especular” Tranquilo, el también llamado Patriarca del corrido reveló que, ante los rumores de que su hija Jenni Rivera no murió en el trágico accidente aéreo, la gente siempre va a especular sobre “cosas que no son ciertas”: “Que no diera yo que mi hija estuviera viva, que no diera cualquier integrante de la familia de que en realidad mi hija estuviera viva”. “Cuál razón tendría ella o quién tendría alguna razón para esconderla. Hay que acordarnos de todos los grandes de la música que han muerto que siempre sacan cosas increíbles: ‘qué se apareció y que cantó y que me llamó y que me contó una historia. Yo no los conozco a ustedes, no conocí a la señora Jenni Rivera, sin embargo, me mandó un mensaje’ y muchisimas cosas más”, expresó don Pedro.

Don Pedro abre su corazón al hablar de su hija Jenni Rivera “No hay nada tan doloroso que perder a un ser querido, a un ser que siempre tuvo tiempo para todos sus hijos, para toda su familia, para los enemigos, para los haters, para todos, a todo mundo le contestaba, ella era la única persona en el mundo que yo he conocido que siempre tenia un minuto para cualquier miembro de su familia”, dijo don Pedro refiriéndose a su hija Jenni Rivera. Ahora, el también cantante y productor musical comentó que su hija dejó grabadas una gran cantidad de temas musicales, tanto en Cintas Acuario como en Universal, pero en lo que a él respecta, por respeto al público, no ha querido sacar a la luz canciones inéditas que tiene de Jenni.

El productor musical tiene preparadas varias sorpresas A pesar de que aseguró que no ha sacado algunas canciones que tiene de su hija, “muy hermosas y muy bonitas”, don Pedro adelantó que se van a estar sacando cosas “siempre por el lado correcto y sin el afán de ofender a nadie”, dejando en claro que estos temas musicales son propiedad de Cintas Acuario, la cual él dirige, por lo que puede hacerlo cuando él quiera. “Sin el afán de molestar a nadie las vamos a ir sacando, siempre y cuando tenga la asesoría de un departamento legal que me aconseje. Estos temas que tengo guardados son de cuando ella no cantaba muy bien, que fue aprendiendo poco a poquito”, compartió el productor musical, quien recordó que en ocasiones la gente se ha molestado con él cuando en algunas transmisiones en vivo ha puesto música de los inicios de Jenni Rivera.

¿Quién maneja las redes sociales de Jenni Rivera? Los conductores del programa Mañana latina escucharon con mucha atención las palabras de don Pedro cuando se le preguntó, ante los rumores de que Jenni Rivera está viva, que quién maneja las redes sociales de La Diva de la Banda y así respondió: “Nuestras fotografías las manejamos nosotros, y lo que pertenece a mis nietos, no sé quién lo manejará, porque ahorita la encargada es Jacqueline, mi hermosa nieta, ella es la que maneja todo”. “No entiendo las razones (por las que borraron las imágenes de la cuenta oficial de Instagram de su hija), yo soy una persona que deseo vivir mi vida sin la necesidad de criticar porque cada quien somos responsables de nuestros propios actos, entonces, yo no puedo ir y pedir una explicación porque son cosas que no me pertenecen”.

Si la cantante estuviera viva, ¿qué le diría don Pedro? A punto de terminar con esta entrevista, y después de dejar en claro que Jenni Rivera no está viva a pesar de lo que se ha dicho en los últimos días tras la publicación de unas ‘misteriosas’ imágenes, se le preguntó a don Pedro que es lo que le diría a su hija en el dado caso que en realidad no hubiera fallecido en ese accidente. “‘Mi reina, sabía que ibas a venir a verme, te amo’. Qué hermosura sería eso de que en realidad estuviera viva mi hija, que alegría me da que me hayan hecho esa pregunta porque se me revuelven todos los pensamientos de todo lo buena que ella era”, concluyó el productor musical (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Sería un milagro que ella estuviera viva” Al terminar de ver este video, una gran cantidad de usuarios reaccionaron a las palabras del padre de Jenni Rivera: “Ay, Dios míol, sería un milagro que ella estuviera viva, mi Jenni bella, una mujer tan querida y admirada por siempre”, “Se me partió el corazón cuando dijo: ‘mi reina, sabía que vendrias a verme’ y se notó su voz quebrada”. “Qué bonito don Pedro, él si sabe distinguir y hablar de sus nietos como lo que son, sus nietos, no habla mal de nadie, lástima que Juan no le heredó su carácter y yo creo Jenni era como él”, “Ya dejen a Jenni, ella está descansando en paz, dejen de decir que está viva”, “Ojalá y fuera cierto”, se puede leer en más comentarios.