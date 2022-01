“La sesión soy yo, medito y luego empiezo a escribir”, compartió la médium hispana en esa ocasión: “Lo primero que me sale es la letra ‘A’ e inmediatamente me quiso llevar a la escena del accidente y lo primero que quiere decir es que ella nunca tuvo miedo de morir en un accidente de avión”.

“Me dice también que ella no murió en el impacto, sino que murió antes del impacto por el cambio de presíón, que le afectaron a los pulmones y sus pulmones le fallaron, así que esto le puede dar validación a la familia de que no sufrió de la manera que a lo mejor ellos piensan que sufrió en el impacto”.

Sin dejar pasar mucho tiempo, y ante la mirada atenta de La Chiquibaby, la médium aseguró que la cantante le dijo que el avión se desplomó por desperfectos mecánicos y no que haya sido provocado por ‘manos criminales’: “Fu estrictamente un accidente y me enseña una sortija que ella traía puesta”.

También, la médium compartió que Jenni Rivera le dio el símbolo de la paloma para su hijo más pequeño, refiriéndose a Jhonny: “Me dice que le preocupa que ya no está aquí para protegerlo en la industria (musical) y me da la letra ‘P’ y me habla de las propiedades de ella que se recuperaron en el accidente”.

Por otra parte, una de las mejores cosas que, le dice Jenni Rivera, hizo en su vida y de lo cual se sintió muy orgullosa fue haber sido empresaria, ya que no tuvo estudios para ser una mujer de negocios: “Me habla de una celebración en el mes de mayo y me dice que está en desarrollo un altar o una estatua para ella y que murió con el corazón roto por la injusticia con su hija y le pide perdón”.

No se olvidó de sus fans y les mandó un conmovedor mensaje

“No dejen de cantar mis canciones, que es el mejor honor que me pueden hacer. Me dice que va a haber un concierto privado en honor a ella o algo grande va a ocurrir y esto será transmitido por un canal de televisión, me da el mes de noviembre como fecha significativa y luego me dio el número 12 y el número 1”.

Y cuando nadie lo hubiera esperado, la médium compartió el mensaje que le manda la cantante a su hija Chiquis: “le dice a su hija que se tiene que perdonar a ella misma, pero que su papá no se merece ninguna relación con ella porque él es manipulador desde la cárcel” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).