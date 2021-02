Pita Saavedra provoca todo tipo de reacciones con su video

La tía de Jenni Rivera asegura que la cantante se manifestó

“Que de tonterías, Pita, es de muy mal gusto todo esto”, expresó un usuario ¿Será? Pita Saavedra, tía de Jenni Rivera, asegura que la cantante, quien falleció en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012 luego de una presentación en Monterrey, Nuevo León, en México, se manifestó, provocando reacciones de todo tipo entre los usuarios. Fue a través de su canal de YouTube, donde cuenta con 27 mil 500 suscriptores a la fecha, que Pita Saavedra compartió un video con el título: “¿Jenni se manifestó?”. En este video, que tiene más de 6 mil vistas al momento, la tía de Jenni Rivera comenzó diciendo que ella si cree en la reencarnación y está segura que vivió otras vidas. Jenni Rivera “está pidiendo irse a la luz” Pita estuvo acompañada en esta transmisión, que se llevó a cabo en vivo, de Melissa, quien dice tener el don de la videncia, y aseguró que ella puede canalizar las energías de los seres que no se han ido al otro plano y que Jenni Rivera no se ha ido. “Ni modo, no le tocaba el tiempo, solamente desencarnó el cuerpo, el cuerpo fue arrebatado y el alma no se pudo ir. Ella tiene que irse a la luz, está pidiendo irse a la luz, pero no es su tiempo”, expresó Melissa. Por su parte, la tía de Jenni Rivera confesó que prefería que su invitada fuera quien tomara la palabra en esta ocasión para hablar sobre la reencarnación: “La reencarnación significa que todos venimos de vidas pasadas”. En ese momento, Pita Saavedra aseguró que acababan de pasar varias cosas por lo que la transmisión en vivo se vio interrumpida. ¿Acaso Jenni Rivera se manifestó? PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ

“No podía conectarme de vuelta”: Pita Saavedra, tía de Jenni Después de retomar la transmisión, y visiblemente emocionada, Pita Saavedra confesó que la señal de Internet se fue en su totalidad y que batallaron mucho para regresar, además de que tenía la piel “chinita” porque Melissa le aseguró que su mamá estaba a un lado de ella, pero eso no sería todo… “Y Jenni está aquí enfrentito. Ella (Melissa) no sabía que Jenni fumaba puro, que ‘se la estaba curando’, risa y risa, se está burlando por tanta broma que nos hizo, no podía conectarme de vuelta, yo estaba desesperada por ustedes”, expresó Pita. Por su parte, Melissa aseguró que Jenni Rivera quiere que hablen de ella, mientras que Pita confesó estar “fuera de onda” porque ella quería hablar de la reencarnación. “Cuando empecé el video, no les quise decir nada, pero empezó a ladrar la perrita cerquita de la puerta y ella (Melissa) me dijo: ‘algo está pasando aquí’ y ya me dijo: ‘ahí está Jenni, está sentada en esa silla'”.