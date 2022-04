Una nueva fotografía de la cantante Jenni Rivera causa revuelo en redes sociales

La Diva de la Banda vuelve a dar ‘señales de vida’

“Ya sabemos que estás viva, ya aparece por favor”, le dicen algunos admiradores “Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo”. Una nueva fotografía de la cantante Jenni Rivera causa revuelo en redes sociales, por lo que muchas personas siguen asegurando que La Diva de la Banda está viva y no murió en ese trágico accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012 luego de dar un inolvidable concierto en Monterrey, Nuevo León, en México. En diferentes ocasiones, internautas han compartido sus teorías en las que dicen que la mamá de Chiquis, Jacqie, Jenicka, Michael y Johnny está con vida, pero sus familiares se han encargado de desmentir esta afirmación una y otra vez, aunque la cuenta oficial de Instagram de Jenni parece decir lo contrario. ¿Cómo comenzaron los rumores que Jenni Rivera está viva? Semanas atrás, sin que se diera explicación alguna, las redes sociales de Jenni Rivera, con más de 2 millones de seguidores, quedaron totalmente en blanco, pero fue el pasado 15 de febrero que apareció una imagen con fondo negro con el año 2022, la cual provocó reacciones de todo tipo entre los usuarios. “¿Es real? Yo sabía que estabas viva, mija. Te amo, he cuidado tu legado siendo bien parrandera, rebelde y atrevida. Te quiero mucho, ¿ok? Ampáranos, gran señora”, “Ya todos sabemos que estás viva”, “Y yo encomendándome a ti cada que me iba de ped…, sabrá Dios quién me habrá cuidado todo este tiempo, te quiero mucho, mi diva”, se puede leer en más comentarios.

La cantante hace ‘sufrir’ a sus seguidores No pasaría mucho tiempo para que una nueva imagen desatara la locura entre los fans de La Diva de la Banda, quien ahora sí apareció sentada, con micrófono en mano, mientras tiene la cabeza levantada y los ojos cerrados. Nuevamente, no se dijo mucho en esta ocasión, solo se escribió “Jenni Rivera 2022”. Ahora, lo que llamó la atención de varias personas fue que uno de los primeros en reaccionar a esta publicación fue su hijo menor, Johnny, quien escribió: “Más alto, más rápido, bebé”, mientras que otras personas confesaron que está sufriendo porque no se comparten más detalles de todo lo que ha estado pasando en estas últimas semanas.

El legado de Jenni Rivera continúa Y por su faltara algo más a la incertidumbre que tienen los seguidores de la cantante, un día después se subió una imagen con la leyenda: “El legado continúa”. Muchos decían que se trataba del lanzamiento de una nueva canción o algún otro proyecto, pero sorprende que se sigan compartiendo más publicaciones de este tipo. “Si estás viva, parpadea dos veces”, “Ya, Jenni, dime que estás viva”, “Ya wey, no mam…, con esto no se juega”, “¿El pie al que le lloré de quién ching… era?”, “Ya di que estás viva, porfa, ando con el Jesús en la boca, no puedo dormir en la noche”, “¿O sea que si estás viva? Yo sabía que la que hacía chiles rellenos en YouTube eras tú”.

Johnny Rivera confunde más a los fans de su madre Unos cuantos días después, se subió una nueva imagen de Jenni Rivera que formaría parte de un collage, pero ahora, su hijo Johnny confundió a sus seguidores al escribir solamente: “Número trece”. Antes, su hermana Jacqie se desvivió en halagos: “Oh, Dios mío. Esa mirada!!! La más hermosa”. Al no haber una confirmación oficial por este mismo medio, los usuarios seguián desahogándose de varias maneras: “Ojalá esté viva”, “¿Pero si estás viva o puro ped…?”, “Ya sabía que el pie que apareció en la tele no era tuyo”, “Ya digan la verdad, de verdad tengo esperanzas de que mi diva esté viva”, “Cada vez que suben algo me dejan pensando”.

“No porque algunas personas no les parezca lo que estoy haciendo”, ¿lo posteó Jenni Rivera? Hace apenas un par de semanas, se subió una fotografía de la ocasión en la que Jenni Rivera recibió un Premio Lo Nuestro luciendo su belleza en todo su esplendor, acompañada de la frase: “No porque algunas personas no les parezca lo que estoy haciendo”. Muchos se siguen preguntando si está dando ‘señales de vida’. “Ya no vivirás pero… siempre vivirás en nuestros corazones, hermosa, siempre la mejor de todas, te amo, un besito desde allá arriba, te amo”, “Tráete a la Selena”, “Ya dinos que estás viva”, “Una vidente dijo hace unos meses que alguien que pensábamos que está ya muerta aparecería y nos quedaríamos sorprendidos”, comentaron algunas personas.

La gran señora en vivo Fue en 2010, meses antes de su trágica muerte, que Jenni Rivera ofreció uno de esos conciertos inolvidables para muchos en el Nokia Theater de Los Ángeles, California, donde grabó también un disco en vivo que se convirtió en todo un éxito. En sus redes sociales, no podían dejar de recordar esta fecha. “Sigues viva, ¿verdad?”, “Bueno, ¿pero estás viva o no?”, “No mam… si está viva”, “Jenni, tráete a Selena”, “Que ya salga algo de mi diva”, ” Uno de mis vestidos favoritos de La Diva. Me quedé con las ganas de ver ese concierto del Nokia (el de esa noche)”, expresaron varios usuarios, sin imaginar que horas después la cantante daría nuevamente ‘señales de vida’.

“Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo” Unas horas antes de la redacción de esta nota, se subió una fotografía de Jenni Rivera por la que se sigue hablando que la cantante está viva y no murió hace casi 10 años. Con más de 50 mil likes al momento, esta publicación provocó todo tipo de reacciones y más por lo que se dice: “Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo”. “Hola!!! Chic@s, espero sepan que un familiar de Jenni dijo que una persona hackeó la cuenta de Jenni y que estaba publicando cosas y que estaban muy tristes porque pensaron que estaba viva”, “Ya, por favor, dime que está pasando”, “Ella vivirá por siempre”, “Ya sabemos que estás viva, ya aparece por favor”, “Habla claro, ¿estás viva o no?”.