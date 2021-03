“¿Hay alguien aquí conmigo?”, dice el hombre que después asegura escuchar una voz similar a la cantante fallecida en 2012. “¿Te gustaría dar algún mensaje? Algo que no hayas podido decir”, pregunta Ricky Velázquez al ‘aire’ antes de asegurar que “ofrece” su “energía para hacerlo”.

“Te extraño, sigo escuchando tu música”, asegura el youtuber mexicano a la espera de una ‘respuesta’. Sin embargo, después dice haber escuchado la voz de un hombre. “Me puedes decir con quién tengo contacto”, dice tras asegurar que no se trataba de la voz de Jenni Rivera.

Ricky Velázquez asegura en el video que posee una máquina para establecer la comunicación con la fallecida cantante Jenni Rivera. “La voz de una mujer dice Luis… me puedes decir qué mensaje le tienes a Luis?”, dice el hombre, quien asegura escuchar una frase en inglés.

De inmediato, usuarios aseguraron en los comentarios haber escuchado diversas frases durante el video de poco menos de 40 minutos y que esta posteado en YouTube. “En el minuto 33:10 se escucha la voz de Jenni que claramente dice (espera) chequen bien el audio porque yo eso escuché”, “cuando dices ” me pueden decir su nombre”.. una voz de hombre dice “Jenni” luego en el min 35:37 muy claramente una voz de mujer responde “Jenni” la primera vez lo escuché bien clarito y luego lo volví a escuchar de nuevo y sí se escucha bien claro”, aseguraron usuarios de la plataforma.

Tras estar por más de 20 minutos en la zona, el hombre dice estar agradecido por visitar el lugar del altar y se dispone a retirarse, no sin antes enfocar una mariposa de decoración colocada en un árbol cercano a la zona del fatal accidente de Jenni Rivera.

¿Qué escuchó la gente que vio el video?

Los usuarios continuaron comentando sobre lo que aseguraron escuchar. “21:12 le responde hola, se escuchó bien”, “26:10 Juro que escuché a Jenni decir PALOMA. o suena como la canción.. ¿Alguien más lo escuchó?”, “Min 24:45 cuando preguntas me puedes decir tu nombre por favor se escucha muy claro la voz de un hombre que responde Rivera”, aseguraron algunos usuarios.

Por su lado otros aseguraron escuchar mensajes diferentes. “26:17 dice ME ESCUCHA”, “se me ‘enchinó’ la piel al escuchar su voz (de Jenni Rivera)”, “al último cuando él dijo Magnolia yo escuché que dijo “I am alive?” En inglés significa que esta preguntando si ella está viva… WOW”, aseguraron seguidores del youtuber.