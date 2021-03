Sólo mil dólares está dispuesta a pagar la familia de Jenni Rivera por los derechos de los vestidos de la cantante

A raíz de dicha situación, Chiquis Rivera quien supuestamente en estos momentos tendría una separación con su tía Rosie Rivera, encargada del manejo de los negocios de Jenni Rivera, opinó muy escuetamente sobre el tema pero dejando casi en claro que ella no estaba de acuerdo con dicha cantidad.

“La verdad no quiero opinar mucho de eso porque es un tema muy delicado, yo en ciertas cosas no estoy de acuerdo, cada quien se respeta su trabajo, pero yo sé que los abogados se están encargando de eso pero no me gustaría opinar porque luego meto la pata”, aseguró Chiquis Rivera sobre el tema.