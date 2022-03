A finales del 2019, el productor Pepe Garza publicó la entrevista jamás publicada de Jenni Rivera

Ahora, resurge video donde Vieira Vidente aclara si La Diva de la Banda fingió su muerte o no

Además, la psíquica reveló por qué razón el también programador de radio tardó mucho tiempo en mostrar esta charla ¿Quién dice la verdad? Fue a finales del 2019 que el productor Pepe Garza publicó la entrevista jamás publicada de Jenni Rivera, la cual incluso se las mostró a sus hijos, Chiquis y Johnny, y ahora, resurge video donde Vieira Vidente aclara si La Diva de la Banda habría fingido su muerte o no ese 9 de diciembre de 2012. A través de su canal oficial de YouTube, donde tiene más de un millón 300 mil suscriptores, la reconocida psíquica reveló también por qué razón el también programador de radio, esposo de Elisa Beristain (conductora de Chisme No Like), tardó mucho tiempo en mostrar esta charla. Mucha atención… ¿Jenni Rivera está viva? Antes de entrar de lleno con La Diva de la Banda, Vieira Vidente le ‘echó’ las cartas al productor Pepe Garza: “Él es un hombre de armas tomar, pero es una buena persona, así lo estoy viendo yo, además de que mis ancestros me lo confirman, pero también veo que es un hombre fuerte, de carácter, que ‘al pan, pan y al vino, vino'”. “Le gustan las cosas derechas y directas, aunque a muchas personas no les gusta la manera de la que él es, pero también veo que a él lo envidian muchas personas, por lo que siempre vive con el ‘Jesús en la boca’, pero no le teme a nada ni a nadie, pues sabe lo que quiere y a dónde va”, expresó la psíquica, quien aclararía de una vez por todas en este video si Jenni Rivera fingió o no su muerte.

“Pepe Garza no se deja de nada ni de nadie”, asegura Vieira Vidente “Veo también que él es un caballero y muchas de las veces está a la defensiva, no se deja de nada ni de nadie, a él le vale si le cae mal a una persona y yo me identifico en algunas cosas con él, que no tiene pelos en la lengua, que va al grano, pero a muchas personas eso les cae mal”, dijo la psíquica sobre Pepe Garza. A continuación, Vieira Vidente reveló que en sus cartas le sale una mujer de pelo rubio que interpreta canciones rancheras con la que el productor debe de tener mucho cuidado: “Veo que la tiene ‘agarrada’ contra él, pero Pepe tiene un ángel y una protección muy fuerte, muy bonita,y por eso siempre está firme”.

Vieira Vidente revela si Jenni Rivera está viva o no Tras finalizar con su lectura de cartas, y cuando nadie lo veía venir, Vieira Vidente se centró en los rumores de que Jenni Rivera estaba viva y había fingido su muerte y más por la entrevista que hasta ese 2019, siete años después de la muerte de La Diva de la Banda, Pepe Garza se animó a compartir. “Jenni Rivera ya no está con nosotros, esta carta me lo confirma una vez más, es mentira lo que se está rumorando que ella fingió su muerte. Ahora, la pregunta que muchos me están haciendo es por qué Pepe Garza se tardó mucho en sacar esa grabación”. Lo que diría la vidente sorprendió a más de uno…

¿Por qué Pepe Garza tardó años en publicar su entrevista con Jenni Rivera? “El señor Pepe Garza se tardó mucho por varias razones: por respeto, para que no dijeran que él se estaba aprovechando de ls situación y también porque lo pensó no una ni dos veces, lo pensó hasta cinco veces porque es una grabación muy delicada y muy fuerte”, dijo ahora Vieira Vidente. “Él pensó que al sacar esta grabación podía pasarle algo, y las personas que estaban involucradas en hacerle un daño a Jenni Rivera podían hacerle algo a él, pero yo veo que Pepe Garza va a estar bien, solamente le pido que se cuide un poco porque aquellas personas están medio molestas porque sacó esta grabación”.

La psíquica asegura que el avión donde perdió la vida Jenni Rivera no tenía tantas fallas Más adelante, Vieira Vidente recordó lo que dijo en otra ocasión y que quiso compartirlo con Chiquis: el avión donde perdió la vida Jenni Rivera no tenía tantas fallas: “De que el avión estaba ‘viejito’ sí, de que fue un atentado, algo puesto para que el avión cayera, fue algo para ella, eso fue para que ella muriera ese día”. “Jenni tenía muchas amenazas y pues de esas amenazas ella no se llevó, la tercera fue la vencida y ahí fue donde ellos hicieron lo que tenían qué hacer, que se viera como un accidente y ahí fue donde le quitaron la vida a la señora querídisima, bella, como Jenni Rivera no habrá nadie”, finalizó.

“Ella no ha muerto, está viva” De inmediato, usuarios de redes sociales reaccionaron a este video, y aunque Vieira Vidente fue muy clara en asegurar que Jenni Rivera murió, a varias personas les costó creer esta verdad: “Ella no ha muerto, está viva y va a ser eterna en cada uno de sus seguidores y plasmada en cada una de sus canciones”. “Pobre Chiquis, ojalá q uecuando alcance el éxito no le pase lo mismo que a su mamá”, “Tenía la esperanza de que la gran señora, Jenni Rivera, estuviese viva, qué triste realidad”, “Qué Dios la tenga en la gloria”, “Se me partió el corazón cuando dijo que no está viva”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿Qué decía Jenni Rivera en esa entrevista que le dio a Pepe Garza? Como se mencionó líneas arriba, a finales del 2019, Pepe Garza compartió la entrevista jamás publicada de Jenni Rivera, pero ¿qué dijo en esa ocasión La Diva de la Banda: “Todos los fines de semana que estoy trabajando en México estoy arriesgando mi vida. Yo sigo haciendo esto por el amor a lo que uno hace y el amor que le tengo a mi público”. “Hoy es miércoles 27 de julio y son las 4 de la tarde, y yo quise hacer la entrevista porque hoy mismo recibí un correo de parte de una persona que está por hacer un concierto mío en Arizona y hasta el FBI se comunicó con ellos queriendo hablar conmigo.. Ellos saben de las amenazas de muerte que yo he recibido” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).