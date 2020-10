Resurge video de Jenni Rivera confesando lo impensable

La cantante cuenta cómo se enteró que su esposo, José Trinidad Marín, violó a su hija Chiquis Rivera y a su hermana Rosie Rivera

“Y las estúpidas todavía lo perdonaron”, expresaron usuarios

Un triste capítulo en su vida. Resurge video de cuando Jenni Rivera se entera que su esposo, José Trinidad Marín, violó a su hija Chiquis Rivera y a su hermana Rosie Rivera.

En el canal de Youtube de Imagen, está disponible esta entrevista en donde la cantante no pudo más y confesó lo impensable.

“En 1997, cinco años después de nuestra separación, fue cuando me di cuenta que esto había sucedido, que él (José Trinidad Marín) había abusado de mi hermana (Rosie Rivera) y de mis hijas (una de ellas, Chiquis Rivera)”, le compartió Jenni Rivera al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Tranquila, la cantante dijo que antes de separarse, José Trinidad Marín abusó de Rosie Rivera, y después de separarse, abusó de Chiquis Rivera.

“La Diva de la Banda” compartió que metió preso a su entonces esposo en 1992 porque la golpeó, pero que ella no respondió porque también la pudieron haber metido a la cárcel.

“Entonces, me dejé, okay, que me golpee, lo metí preso, nos separamos y se acabó”.

A partir de esta mala experiencia, Jenni Rivera comenzó a grabar sus discos como un pasatiempo, y fue en 1997, que se dio cuenta de la violación que sufrieron tanto Rosie Rivera como Chiquis Rivera.

“Cuando esto sucede, avisamos obviamente a la policía, abrimos un caso a un criminal y se iba a empezar una investigación e iban a poner una orden de arresto y esto duró un mes casi, sucedió el 23 de septiembre de 1997, pasó todo el mes y quería venir a recoger a los niños”.

Pero esto no sería todo, la cantante aún tendría más que contar de este triste caso en este video que resurgió…