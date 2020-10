Resurge video de Jenni Rivera con impactantes declaraciones

La cantante confiesa que ella y su hija, Chiquis Rivera, la pasaron de lo peor

“Nadie como tú, pero no tu hija, ni a los talones te llegan”, expresó una usuaria

Revelador. Resurge video de la fallecida cantante Jenni Rivera donde confiesa que ella y su hija, Chiquis Rivera, la pasaron de lo peor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cual sigue activa a pesar de su trágica muerte, se puede ver esta publicación de Jenni Rivera que está a punto de llegar a las 80 mil reproducciones.

“Cuando vivíamos esos momentos difíciles, ella (Chiquis Rivera) vivió muchas cosas muy fuertes conmigo, y yo decía: ‘Dios mío, ¿pero por qué, por qué vivimos esas cosas tan difíciles? Porque Dios nos estaba preparando para luchar, para trabajar, para esforzarnos, para saber que si nos vamos a caer, nos vamos a levantar”.

Jenni Rivera confesó en este video que fue difícil tanto para ella como para Chiquis Rivera, pero valió la pena:

“Porque ella (Chiquis Rivera) puede decir: ‘juntas nos enseñamos a trabajar y a ser fuertes y a limpiarnos las lágrimas y a sacudirnos cuando nos callamos y estar aquí de pie'”.

La empresaria Rosie Rivera y Johnny Rivera, hijo de Jenni Rivera, reaccionaron a esta publicación dirigida a los fans de “La Diva de la Banda”, que a casi 8 años de su trágica muerte, sigue compartiendo su legado.

No pasó mucho tiempo para que los seguidores de esta página reaccionaran a este revelador video: “Nadie como tú, pero no tu hija, ni a los talones te llegan”, “Inolvidable”, “Que Dios te bendiga y proteja siempre”, “Conocer tu historia, Jenni, me ha cambiado la vida”.

Una admiradora de Chiquis Rivera no quiso desaprovechar la oportunidad para dirigirle el siguiente mensaje: “Eres guerrera, talentosa, hermosa, llena de luz, amor, humildad, carismática, empoderada, bellísima, por eso esas brujas te envidian, pero ignóralas, que si no les gusta tu brillo, que se pongan lentes”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ