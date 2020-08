Gracie Monico, la doble de Jenni Rivera en Tik Tok impactó con un video sincerándose

Ante el ultimátum de Tik Tok de quitarle su cuenta, la doble de la Diva de la Banda decidió algo

Son dos videos en los que la doble de Jenni Rivera habla al respecto

Luego de que causara sensación con sus videos en Tik Tok, la mujer de nombre Gracie Monico, mejor conocida como la doble de Jenni Rivera, decidió poner ‘fin’ a las especulaciones y señalamientos de la gente de que la cantante había ‘resucitado’ o bien, fingido su muerte y ahora estaba haciendo grabaciones en dicha red social, por lo que la fanática de la artista compartió dos videos.

El primer video de Gracie Monico fue publicado hace algunas semanas ante la cantidad de comentarios de la gente asegurando que se trataba de Jenni Rivera y muchos otros de que estaba ‘usurpando’ su personalidad, razón por la que fue reportada y su cuenta en Tik Tok estaba peligrando, pues la red social le envió una advertencia de que tenía que aclarar que su antigua cuenta ‘Gracie as Jenni’ no estaba hecha con el fin de hacerse pasar por la Diva.

Ahora, su cuenta llamada ‘Gracie La Imitadora’ muestra dos videos en donde la fanática de Jenni Rivera aprovechó para aclarar la situación: “Hola mi amigos de Tik Tok ¿cómo están? Me llamo Gracie Monico y soy imitadora de Jenni Rivera, mucha gente piensa que yo soy ella, no soy, soy la imitadora, me reportaron de que yo estaba usurpando la identidad, no es cierto, me llamo Gracie Monico, soy la imitadora de Jenni Rivera, que me parezco mucho a ella sí, ¿por qué? yo no sé, esa cosa tienen que decirle a Dios porque es el único que sabe por qué me parezco mucho a ella… Otra vez, no soy Jenni Rivera, soy la imitadora y ojalá que no me quiten de Tik Tok y si me quitan pues muchas gracias, los quiero mucho, gracias por apoyarme y búsquenme en Facebook e Instagram, besitos”, fue lo que dice la doble de Jenni Rivera en el primer video, hasta presumiendo pechonalidad.

