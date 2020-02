El gran amor de Jenni Rivera comparte foto en Instagram nunca antes vista

Su hijo, Johnny, reacciona a la publicación

Gran detalle de “El Pelón” en el Día del Amor y la Amistad

En pleno Día de San Valentín, Fernando Ramírez “El Pelón”, el gran amor de Jenni Rivera, compartió una foto de ellos juntos nunca antes vista que hasta hizo que su hijo, Johnny, reaccionara: “Te amo, eres su flama gemela”.

La cuenta chicapicosa compartió esta imagen que viene acompañada de una canción que en una de sus frases dice “aún te sigo amando”. Claramente, se escucha la voz de Jenni.

En la serie biográfica de Jenni Rivera, Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí, se cuenta la historia de amor que tuvo la “Diva de la Banda” con Fernando, mejor conocido como “El Pelón”, a quien le dedicaba canciones en varios conciertos.

Sus allegados confirman que “Fernie” fue el gran amor de la vida de Jenni. Con él, probó la marihuana y tuvo su primer orgasmo.

Según información de Univisión, en el libro Jenni vive: Unforgettable, Baby!, Jenni Rivera dedica un capítulo completo a su relación con Fernando, quien era 10 años menor que ella. En esta publicación, los hijos de Jenni decidieron dar a conocer el rostro del galán de su madre.

Fernando y Jenni se conocieron en el 2003 cuando su carrera comenzaba a consolidarse en los escenarios. Lo consideraba un hombre inteligente, dulce y que la hacía reír mucho.

“El Pelón” era adicto a las drogas, una de las razones por las que Jenni terminó con él. Sin embargo, era tanto su amor por él, que un día antes de casarse con Esteban Loaiza, le llamó para decirle que si dejaba sus adicciones cancelaba su boda, pero la respuesta no fue la esperada para ella.

Luego de la muerte de Jenni Rivera, Fernando se alejó un tiempo de los reflectores. Tiempo después, reapareció de manera pública y se declaró listo para incursionar en la música.

En entrevista con Pepe Garza, “El Pelón” habló por primera vez sobre cómo se enteró de la muerte de Jenni: “Yo estaba trabajando. No tenía mis celulares, es bien raro porque ese sábado estaba con mi novia en el océano (…) no encontraba mis celulares”.

Después de no poder encontrar sus teléfonos, el joven se fue al trabajo, donde le informaron sobre la terrible noticia: “Me fui al trabajo sin celular. Llegué y todo mundo me estaba mirando raro y tristes (…) Me dijeron: ‘No has oído’. Y yo de: ‘No, ¿por qué, qué pasó?’. ‘No encuentran el avión de Jenni'”.

“Me metí al restaurante y prendí la televisión, ahí estaba en CNN. Me fui del trabajo, quería ir a la casa nada más a ver a los niños, a darles un abrazo. Llegué y estaba la policía ahí, me les brinqué la barda”, comentó Fernando visiblemente afectado.

