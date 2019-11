Página

1 de 4

La tumba de Jenni Rivera se llenó de color y celebración en el día de muertos

La fallecida intérprete recibió un polémico regalo que mostró la señora Rosa

Sin embargo, Pedro Rivera, hermano de Jenni podría enojarse ante el presente

La señora Rosa, madre de Jenni Rivera mostró la tumba de su hija, donde recibió un regalo en pleno día de muertos que podría incomodar a su hermano, el pastor Pedro Rivera.

El día de muertos es una celebración tradicional mexicana, donde hay una mezcla de nostalgia, tristeza, pero también de alegría y festejo.

Y es que según la tradición, es el día en el que los difuntos están más cerca de sus seres queridos, quienes acuden a los cementerios para honrarlos y dejarles recuerdos.

También se acostumbra comer en el panteón y acompañar el festejo con música y flores.

Un poco de esto fue lo que sucedió en la tumba de Jenni Rivera, donde la señora Rosa compartió un video para sus seguidores en Instagram.

Para festejar el día de muertos, los fans de Jenni Rivera le rindieron tributo al dejarle una bolsa de papas fritas y una cerveza en su tumba.

“Ya le trajeron a Jenni sus ‘Doritos’ y su cerveza”, comienza diciendo la señora Rosa mientras filma los alimentos que dejaron en la tumba de su hija.

Posteriormente, la madre de Jenni Rivera dice: “Son creencias de la gente y hay que respetarlas”.

Asimismo agregó: “Miren las flores que pusimos de acuerdo a la temporada”, enfocando bellos ramos de flores de color amarillo, naranja y rojo.

Para concluir, la señora Rosa mencionó: “Aquí es donde descansa ella. Yo sé que su espíritu anda con nosotros, anda por donde quiera, pero aquí está el lugar donde ella fue enterrada”.

El clip recaudó al poco tiempo más de 4 mil reproducciones y los fans de Jenni Rivera no tardaron en recordarla justo en el día de muertos.

“Descanse en paz al lado de Jesús y su mamita María”, “Señora Rosa, es usted muy fuerte”, “Qué lindo. ¿Por qué te fuiste, nuestra diva?”, “Qué bonito le decoran a Jenni”, “Están muy hermosas las flores, se miran para este época de otoño verdaderamente bellas. Usted tiene todas fortalezas necesarias para seguir adelante y ponerle flores a la tumba de su hija Jenni Rivera. La admiro demasiado Señora Rosa, muchas gracias por ponerle flores a la tumba de Jenni, su hija y por el esfuerzo que hace para ir a la tumba de su hija Jenni Rivera”, se pudo leer.

Sin embargo, hubo quien la crítico y la señaló: “Vividora”.

Por otra parte, otro fan recalcó que aunque la familia de Jenni Rivera no acostumbra rendir tributo en el día de muertos, en muchos hogares sí recuerdan a la ‘Diva de la Banda’.

“Si ustedes no creen en eso o no ponen altar, no se preocupen que en todo México se le pone un altar a nuestra reina adorada. No se va con las manos vacías”, se pudo leer.

Este comentario vino justo tras un video publicado por Pedro Rivera, el hermano de Jenni Rivera, donde aseguró que no se debería de poner un altar en el día de muertos.