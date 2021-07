Extrañan a Jenni Rivera

No es la primera vez que se dice que Jenni Rivera no habría fallecido al salir de dar un inolvidable concierto en Monterrey, Nuevo León, en México, pues cada vez surgen más evidencias que demuestran lo contrario, incluso en YouTube hay un canal de una mujer que comparte recetas de cocina con características muy similares a las de la Diva de la Banda, entre ellas su voz, sin contar que no se ha atrevido a mostrar su rostro.

Sus admiradores, a la menor oportunidad posible, dejan claro que siguen extrañando a la cantante, como en la ocasión que se les pidió que dejaran un emoji con el que representarían la imagen en la que la madre de Chiquis Rivera luce más radiante que nunca.