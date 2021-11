A casi 9 años de la muerte de La Diva de la Banda, se dan a conocer reveladores detalles de su vida personal

La señora Rosa cuenta cómo fue la reacción de Jenni Rivera al enterarse que se divorciaría de don Pedro Rivera

El papá de la cantante no puede disimular su tristeza al escuchar este relato Nadie se lo hubiera imaginado. A casi 9 años de la muerte de Jenni Rivera al salir de dar un concierto en Monterrey, Nuevo León, en México, se dan a conocer reveladores detalles de su vida personal, pues la señora Rosa contó cómo fue la reacción de su hija al enterarse que se divorciaría de don Pedro Rivera. Por medio de un video que está disponible en el canal de YouTube del productor musical, conocido también como El Patriarca del Corrido, se comparte el testimonio de un momento muy impactante en la familia Rivera que a la fecha sigue causando incomodidad entre sus integrantes. ¿Cómo reaccionó Jenni Rivera al enterarse del divorcio de sus padres? A punto de llegar a las 60 mil vistas, este video comienza mostrando a la señora Rosa decir que Jenni Rivera no fue su hija consentida, pues tuvo dos (refiriéndose también a Rosie, la hija menor): “No puedo decir tampoco que (fue) la mejor, pero sí puedo decir que fue la que más me apoyó (en su divorcio)”. Sin poder contener las lágrimas, la también conocida como La gran señora, con su exesposo don Pedro Rivera a un lado, quiso dejar en claro que Jenni no la apoyó en su divorcio, sino que la apoyó como hija: “Cuando tú te estás divorciando o tienes algún problema, vas con aquella persona que ya pasó por ese problema”.

“Hija, yo me voy a divorciar” Sin dejar pasar mucho tiempo, la señora Rosa recordó que fue a casa de su hija Jenni Rivera para decirle que se divorciaría de su padre. Cabe recordar que don Pedro Rivera le fue infiel e incluso tuvo un hijo fuera del matrimonio, con el cual prácticamente no existe relación alguna de parte de los demás miembros de la familia. “Me dijo que por qué, esa fue la pregunta que me hizo. Entonces yo le dije la razón y a ella le dio mucho coraje, pero me preguntó que era lo que yo necesitaba. Le dije que necesitaba un abogado y pues fue el abogado más caro y ella me lo dio. Mis hijos no tuvieron la culpa de ese divorcio”.

La incomodidad de don Pedro Rivera al escuchar a la señora Rosa es más que evidente Hasta este momento, don Pedro Rivera se ha dedicado a escuchar el relato de la señora Rosa. Su incomodidad es más que evidente al recordar cómo fue la reacción de su hija Jenni Rivera al saber el motivo que orilló a La gran señora a pedirle el divorcio tras más de 40 años de matrimonio. “Yo tomé la decisión, Yo pienso que ya cuando estás grande tienes la decisión en las manos, tienes tus ideas y tus neuronas todavía bien. Ella me apoyó en todo, me llamaba, me escribía y me preguntaba cómo estaba y me llevaba a sus giras porque lo que quería era verme”.

La señora Rosa confiesa que extraña los abrazos y las caricias de su hija Jenni Rivera “Por eso les digo que extraño sus abrazos, sus caricias, su apoyo, pero yo sé que ella está en un mejor lugar. Yo sé dónde está, yo sé que Dios se la llevó y ella le quería cantar al Señor y el Señor le dijo: ‘vámonos y allá me cantas’, compartió la señora Rosa al recordar a su hija Jenni Rivera, quien hoy en día tendría 52 años. Antes de su trágico fallecimiento, La Diva de la Banda solo alcanzó a grabar un par de canciones cristianas, pero su sueño era interpretar este género musical: “Jenni significa mi apoyo, todo el apoyo para su mamá, eso es ella”. Por fin, don Pedro Rivera se animó a tomar la palabra…

“Una niñita muy alegre y muy rebelde” Más tranquilo que la señora Rosa, don Pedro Rivera confesó que su hija fue “una cosa muy bonita”, además de recordarla como una niñita que fue creciendo “muy alegre y muy rebelde” que lo acompañaba a sus ensayos desde que tenía 6 o 7 años de edad. “Ella empezó a entender la música desde chiquita porque me la llevaba a los ensayos de vocalización. Fue creciendo, fue creciendo y se enamoró y a los 15 años se fue con Trino (Marín) y ahí empezaron muchos sufrimientos. Se hizo profesional en la carrera de bienes raíces y vendió muchísimas casas por aquí e hizo su compañía”.

Don Pedro Rivera reconocé que regañó a Jenni Rivera El productor musical, quien el proximo febrero cumplirá 79 años de edad, decidió no entrar en detalles de su divorcio de la señora Rosa y prefirió seguir contando anécdotas de La Diva de la Banda: “La regañé una vez, tenía un carácter muy fuerte, aparte que era una persona muy amante de todo ser humano”. “Ella se daba el tiempo de llamarle a los nietos, a los sobrinos, a toda la gente le llamaba y siempre les daba un consuelo, y aunque estuviera muy enojada conmigo por lo que dice Rosa Amelia (sobre su divorcio), ella siempre me llamaba y me preguntaba si ocupaba algo y siempre me decía: ‘I love you, daddy'”.

La Diva de la Banda siempre le tuvo mucho respeto a su público A punto de terminar con este video, en el que los usuarios se enteraron cuál fue la reacción de Jenni Rivera al enterarse del divorcio de sus padres, don Pedro Rivera aseguró que la cantante siempre le tuvo mucho respeto a sut público, algo de lo que nunca han dudado sus admiradores. “Su público le dio todo lo que ella necesitaba, todo su sufrimiento se lo platicaba a su público y les agradecemos por el apoyo que siguen teniendo por ella porque gracias a ustedes ahí va estar siempre en nuestros corazones y eso es Jenni Rivera, puro amor. Puro amor mi hija Jenni Rivera”.

No podían olvidarse de uno de sus hijos: Lupillo Rivera Así como se ha asegurado que Jenni Rivera es la consentida de la señora Rosa, por mucho tiempo se ha dicho que el consentido de don Pedro Rivera es su hijo Lupillo, ¿será?: “Fue el hijo que me siguió más que ninguno y los muchachos se quejan que porque es el consentido, es el preferido, y no es así”. “Como dice Rosa Amelia: ‘a todos los hijos se quieren igual’, es el mismo amor, lo que pasa es que tiene que entender uno que todos tienen un carácter muy diferente, debes de tener tratos diferentes para cada uno: para Juan yo tengo un trato, para Gustavo tengo otro, para Lupillo otro, para todos”.

“Lupillo siempre quería andar conmigo”, asegura don Pedro Rivera El productor musical compartió que Lupillo Rivera, desde que era niño, siempre quería andar con él y lo puso a vender cassetes por el vecindario donde vivían: “Fue una persona muy trabajadora y lo admiro por eso”. Tocaría el turno a la señora Rosa de hablar de “El toro del corrido”. “Digamos que Lupillo fue el más ‘chipilón’, era muy llorón, no le gustaba que yo me viniera y lo dejara solo en la escuela, por lo que me quedaba ahí cuidándolo. Era el niño más mimado, más querido. Después de que ya vino Juan, él tenía 6 años y de repente escuchaba que ambos lloraban porque él le pegaba, le tenía celos”.

“Fue un hijo que me ayudó mucho en el trabajo”, dice la señora Rosa de Lupillo Por último, la mamá de Jenni Rivera confesó que Lupillo Rivera, al igual que sus otros hijos, le salió muy trabajador y a ella en particular le ayudó mucho a cuidar a Juan. Ironias de la vida, actualmente los dos hermanos no se hablan desde hace varios meses. “No sé si darle gracias a Dios o quejarme porque (Lupillo) ha sido muy enamorado y ahí le falló en el corazón con las mujeres, pero lo único que le queda es decir que ha sido muy enamorado y ojalá que un día cambie porque el otro día lo vi y nada más un beso me dio y arrancó”, finalizó La gran señora (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).