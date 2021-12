Jenni Rivera no siempre gozó de la fama con la que hasta el día de hoy se le conoce; sus inicios estuvieron alejados del medio del espectáculo y destacó por su buen desempeño escolar, gracias al cual pudo ser admitida a la Universidad Estatal de California, Long Beach, donde obtuvo el grado de administración de empresas. Sin embargo, su talento y ganas de salir adelante la llevaron a buscar una oportunidad en la música, trabajando en el sello discográfico de su padre; con los años, Rivera se ganó el cariño del público, logrando llenar los recintos más importantes y llegar a lo más alto de las listas de popularidad.

La tenacidad de la cantante

La carrera de Jenni Rivera tuvo altibajos, y no fue sino hasta 1999 que la cantante vio reflejados sus esfuerzos con el lanzamiento de “Que me entierren con la banda”. Antes, tuvo que someterse a diversas pruebas, como el hecho de que la rechazaran en diferentes estaciones radiofónicas, bajo la premisa de que el género musical que había elegido estaba dominado por hombres. Rivera no desistió, y su carrera se vio consolidada en 2001 con su primera nominación al Grammy Latino por el “Mejor Álbum de Banda”, convirtiéndose de esta manera en la primera mujer nacida en suelo estadounidense en ser nominada a este galardón.

Las apariciones de Jenni Rivera en televisión

El carisma de Jenni trascendió a la radio y a las presentaciones musicales, pues el público mostró un gran interés en su vida privada, especialmente en la historia de sus hijos; por eso, participó como productora en un reality televisivo en el que participó su hija “Chiquis” Rivera, que llevó por nombre “Chiquis & Raq-C”. Otro de sus éxitos en televisión se dio con el reality “I Love Jenni”, que narró de cerca las vivencias de la cantante, así como la relación que ésta tenía con su familia. En 2012, el año de su muerte, Rivera se encontraba participando como jurado en el reality show “La Voz…México”.