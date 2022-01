“En este caso, se descompensó al contactarse con ella como yo nunca lo había visto en los 20 años que lo conozco, nunca lo he visto tan mal, yo no sé si Jenni está atormentada, si Jenni está mal, pero véanlo ustedes con sus propios ojos”, expresó el periodista argentino.

Lo que faltaba. En una entrevista que concedió al programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, el Dr Rob Cissna, psíquico que ha colaborado con el FBI para resolver casos de difícil solución, contactó a Jenni Rivera y dice qué opina del pleito en su familia .

Dr Rob se contactó con el alma de Jenni Rivera

A la pregunta de cómo se siente Jenni Rivera con el pleito entre sus hijos y sus hermanos, el Dr Rob, a quien se le veía con un aspecto algo desmejorado, compartió que ella le da una sensación de angustia, y aunque esté del ‘otro lado’, está tratando de unir intensamente a su familia.

“Me está dando un dolor de cabeza, es la manera en que ella me deja saber cómo se siente. Ella dice que ya lo había comentado antes, ahí hay mucho dinero, no tienen por qué pelear y ella desearía que pararan. Ahora que está viendo el desastre en su familia, ella desearía no haber sido famosa y no haber ganado tanto dinero”, reveló el psíquico.