La cantante Jenni Rivera cumpliría hoy 51 años de vida

Sus hijos publican fotos inéditas en sus respectivas redes sociales

También, su mamá, la señora Rosa Rivera, y su hermana Rosie, la recordaron en su cumpleaños

La cantante Jenni Rivera, también conocida como La Diva de la Banda, y quien falleciera trágicamente en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012, cumpliría hoy 51 años de vida, por lo que sus hijos: Chiquis, Jenicka, Jacqie, Johnny y Michael, así como su mamá, la señora Rosa, y su hermana, Rosie, la recordaron en sus respectivas redes sociales con fotos inéditas.

En primer lugar, la también cantante Chiquis Rivera, hija mayor de Jenni Rivera, compartió un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, que hasta el momento rebasa los 60 mil likes.

“Gracias por enseñarme a ser fuerte… a mantener mi cabeza en alto, a pesar de las adversidades. Gracias por tu dura manera de enseñarme lecciones, fue tu forma de mostrarme cuánto me amabas. Gracias por siempre decir: ‘Resuélvelo’, cuando me enfrentaba a algo que no sabía hacer… porque desde que te fuiste, ese ha sido mi lema”.

Conmovida, Chiquis Rivera seguía recordando a su mamá, Jenni Rivera: “Gracias por las veces que dijiste: ‘No te quejes, Chiquis!!!’… ‘Termina lo que empezaste’… ‘No eres una víctima’… ‘No sientas lástima de ti misma’… ‘Levántate, sacude tus hombros e inténtalo de nuevo’… todas esas cosas que me han hecho la mujer que soy hoy”.

Por último, la cantante Chiquis Rivera le agradece a su madre, Jenni Rivera, por enseñarla a ser una mujer ‘fregona’ desde que era joven: #EquipoDePoder, como en esta foto es como aún nos veo. Sabemos el plan y yo seguiré haciendo mi parte. #BuenaVoluntad, hoy te celebro y continuarás en este mundo, estoy tan orgullosa de ser tuya. Te amo y te extraño todos los días, pero lo que me da paz es saber que estás en paz. Feliz cumpleaños, mamá. Hasta que nuestros ojos se reúnan de nuevo. #JenniVIVE en mi corazón por siempre. #Jenni51″.

De inmediato, seguidores de Chiquis Rivera reaccionaron a estas emotivas palabras que le dedicó a Jenni Rivera, entre ellos Jenicka López, quien expresó: “Nuestra reina siempre”, mientras que Rosie Rivera dijo: “Un nudo en mi garganta. Ustedes dos hacen un gran equipo”.

Por su parte, Johnny Rivera posteó: “Almas gemelas”, además, la cantante mexicana Ana Bárbara compartió el emoticón de unas manos haciendo oración y la periodista Myrka Dellanos escribió: “Awww”, junto a un emoticón de una carita mandando un beso.

Más seguidores de ambas artistas aprovecharon la ocasión para expresarse de diferentes maneras: “Es bueno verlas juntas como siempre lo eran”, “Estoy segura que tu mamá está orgullosa de la mujer en la que te has convertido”, “Las amo demasiado”, “Hermosa, todos la extrañamos mucho. Felices 51 porque #JenniVive”, “Feliz cumpleaños #MiJenni, son una familia ejemplar, en verdad que es admirable todo lo que han logrado, todo lo que sigue logrando tu mami!!! Los admiro demasiado y los sigo y oro por ustedes”.