Como es una tradición desde hace ya varios meses, la expareja formada por don Pedro y la Señora Rosa se hicieron presentes en un video desde la cocina de La gran señora, donde hablan de diferentes temas, pero ahora fue algo muy especial, ya que aclararon si su hija Jenni Rivera está viva o no.

Fue el tal impacto de estas imágenes, en las que se puede ver a La Diva de la Banda, así como la frase “El legado continúa” y el año “2022”, que su hermano Juan Rivera realizó una transmisión en vivo para dar su versión de los hechos, cuando había prometido que ya no hablaría de temas familiares en sus videos.

Vaya revuelo que causó una serie de publicaciones en la cuenta oficial de Instagram de Jenni Rivera, pues luego de que se eliminaran todas las imágenes previas, se subieron tres fotografías que dieron mucho de qué hablar, por lo que ahora sus padres, don Pedro y la señora Rosa, aclaran de una vez por todas si su hija está viva o no.

Y cuando estaban de lo más a gusto platicando y bromeando, se les mencionó a la expareja sobre la publicación que dio a pensar que La Diva de la Banda está viva. Fue tal la sorpresa de ambos que sus expresiones cambiaron radicalemente, pues era algo que no se esperaban…

Luego de que don Pedro mandara saludos a la gente de Houston, Texas, la señora Rosa reveló que su hija Jenni Rivera fue “querida en todos lados”: “Después de que ella falleció, la quisieron más, gente que no la conoció y le escriben desde España, Alemania, Roma, Argentina, de todas partes del mundo, porque han visto la serie y han oído sus canciones”.

“Juan Gabriel también va a salir. Van a resucitar el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo venga, dicen que esperemos la segunda venida de nuestro Señor, va a venir y nos va a levantar en diferentes cuerpos, pero no somos de aquí, va a ser el espíritu el que viene”. Por su parte, don Pedro siguió disfrutando el rico platillo.

“Pues yo no he sabido que la gente salga de la tumba, dentro de poco también va a salir Vicente (refiriéndose a Vicente Fernández, quien falleció el pasado 12 de diciembre), que también Pedro Infante iba a salir y yo he estado esperándolo que salga, yo nunca lo vi, estaba chiquilla”, expresó la señora Rosa con evidente molestia.

“Qué más quisiera yo que mi hija estuviera aquí, qué más quisiera yo que Jenni estuviera viva y que volviera y a ver a cómo nos tocaba, yo quisiera ver, porque dicen que si Jenni estuviera aquí sería otra cosa porque dicen que yo soy muy gacha, que yo no me porto bien con los hijos de Jenni”, expresó la señora Rosa.

Molesta, la mamá de Jenni Rivera preguntó si esas personas que dicen que Jenni Rivera está viva quieren que les muestre el ADN de su hija: “Ella verdaderamente no está aquí con nosotros, ella se fue. Le tomaron el ADN a Pedro, que es el papá, me tomaron el ADN a mí y le tomaron ADN a Chiquis y de todos salió que era ella”.

Se le va con todo a los hijos de Jenni Rivera

Y cuando nadie lo esperaba, y cansada de los señalamientos de que ella no tiene una buena relación con sus nietos, la señora Rosa preguntó: “¿Qué pensaría Jenni si los hijos de ella viven de ella y no trabajan? Jenni era una mujer muy trabajadora, fue muy trabajadora toda su vida y no le gustaba la gente floja”.

Las revelaciones de parte de la exesposa de don Pedro parecían no tener fin: “Es más, (Jenni Rivera) les pagó clases a Mike y a Jacqueline para que fueran a estudiar. Jacqie estudió para ayudante de enfermera y Mike de peluquería, lo cual no ejerció porque no le gustaba y mejor le gustó diseño gráfico y él pinta”.