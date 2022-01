“Las cartas no me mienten”, dice Vieira Vidente

Y cuando nadie lo hubiera siquiera imaginado, la psíquica aseguró que Jenni Rivera no ha descansado en paz desde su sensible fallecimiento: “Ella de vez en cuando se le presenta a sus hijos y a sus hermanos, nada más que ellos no lo quieren decir, en sueños y también la presienten”.

“Ella no está en paz ni lo va a estar hasta que den con el culpable, pero lamentablemente las cartas me dicen también que tenía muchos enemigos, bastantes. Si ustedes no recuerdan, ella quería dejar el medio artístico para dedicarse a sus hijos y estar más tiempo con ellos, pero eso no le gustó a la persona para la que ella trabajaba y no estuvo de acuerdo”.