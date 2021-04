Hija de Jenni Rivera rompe el silencio sobre polémico video

Jacqie Rivera decepciona a fanáticos de su mamá

Contundente, la hija de Jenni Rivera desmiente rumores sobre la “Diva de la banda”

La familia de Jenni Rivera no deja de estar en el ojo del huracán; en esta ocasión le tocó a otra de las hijas de la “Diva de la banda”. Jacqie Rivera se vio envuelta en la polémica tras aparecer en un video en donde supuestamente Jenni prepara un ceviche y al terminar se lo da a probar a su hija.

Después de las criticas que recibió en redes por parte de los fanáticos, quienes avivaron la polémica de que Jenni Rivera estaba viva pues la mujer de los videos de cocina tiene un tono de voz igual a la desaparecida cantante, Jacqie salió a desmentir los rumores.

‘Lamento decepcionarlos’, dice hija de Jenni Rivera

“Estoy aquí para aclarar esto, primeramente me gustaría pedirle disculpas a los fanáticos de mi mamá no fue mi intención confundirlos ni sacarlos de onda, sé que muchos de ustedes están en shock, porque le creen a este video pero no es la realidad y me duele decir esto, pero es la realidad”, aclaró Jacqie Rivera en su cuenta de Tik Tok.

“Mi mamá no está viva, como quisiera que eso fuera la realidad para estar aquí disfrutando con mis hijos pero no lo es la realidad, la señora de I cook es mi amiga, ella suena como la voz de mi mamá, pero no es mi mamá, ella me hizo un ceviche de camarón bien delicioso, me encantó, le mandé el video, y es todo, so sorry”.