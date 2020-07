Mujer del supuesto trío entre Chiquis Rivera y Esteban Loaiza da nuevamente de qué hablar

Elena Jiménez publica foto donde aparece junto a Jenni Rivera y sus hijos

“Nuestro viaje a Hawaii fue inolvidable”, aseguró

No conforme con haber publicado una foto el día del cumpleaños de la fallecida cantante Jenni Rivera, la mujer que supuestamente formó parte del trío entre Chiquis Rivera y Esteban Loaiza, de nombre Elena Jiménez, da nuevamente de qué hablar, ya que compartió una foto en su cuenta de Instagram donde aparece junto a La Diva de la Banda y sus hijos.

Con más de mil likes hasta el momento, entre ellos de Jenicka López, hija de Jenni Rivera, la mujer del supuesto trío entre Chiquis Rivera y Esteban Loaiza expresó: “Nuestro viaje a Hawaii fue inolvidable”.

En la imagen, se puede ver con claridad a Jenni Rivera y Elena Jiménez, quienes se convertirían en grandes amigas luego de que La Diva de la Banda fuera una de sus clientes, pues Elena era una reconocida joyera.

Elena Jiménez etiquetó en esta imagen a Jenicka López, Jacqie Rivera y Chiquis Rivera, no así a Johnny Rivera, aunque la única en reaccionar con un “Me gusta” fue Jenicka.

Cabe recordar que Abigail Rivera, hija de Lupillo Rivera, acusó a su prima Chiquis Rivera de haber engañado a Jenni Rivera con su entonces esposo, el exbeisbolista Esteban Loaiza, incluso, se dijo que Elena Jiménez fue la mujer que participó en un supuesto trío, aunque nunca se confirmó esto.

Y después de que Elena Jiménez subiera esta foto a Instagram, algunas personas se encargaron de comentarle lo siguiente: “Que difícil vivir sin ella”, mientras que otros utilizaron diferentes emoticones y otros más comentaron: “Amé ese episodio”, “Jenni era asombrosa”, “Recuerdo esos episodios”.

Por otra parte, quien fuera manager y amiga de Jenni Rivera, Laura Lucio, aseguró en una entrevista que dio hace unos meses al programa Hoy que La Diva de la Banda estaba muy enojada con Chiquis Rivera luego de haber visto unas fotos de ella sin ropa en el teléfono de Elena Jiménez.

En esa ocasión, Laura Lucio comentó: “La situación es que Jenni no esperaba darse cuenta de nada de eso, a Jenni le traen un teléfono de Elena, porque le dicen: ‘Elena está enamorada de ti, tu no te has dado cuenta, pero hay fotografías tuyas por todos lados’, y en ese momento, Jenni le dice a la chica: ‘cómo voy a saber si no veo el teléfono’, le trae el teléfono, lo ve, y ve fotos de ella, pero entre esas fotos encuentra a Chiquis y esa es la rabia que ella tenía”.

“Jenni se sentía traicionada por una amiga a quien ella quería mucho, Elena fue madrina de su boda, Elena venía a la casa diario, Elena viajaba en ocasiones con Jenni”, expresó Laura Lucio, además de contar que Jenni se sintió traicionada por Esteban Loaiza porque él les avisó a Chiquis y Elena que La Diva de la Banda quería hablar con ellas para aclarar lo de las fotos.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ