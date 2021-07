Y cuando nadie lo esperaba, Jenni Rivera expresó: “Probaré esto si tú pruebas un pene” ante la sorpresa de los demás asistentes, aunque esto no terminaría ahí: “No me digas lo que debo comer y no te diré lo que debes chupar”, y Elena Jiménez respondió: “Le causaste dolor a mis oídos”.

“Jenni no esperaba darse cuenta de nada de eso”

Por otra parte, quien fuera manager y amiga de Jenni Rivera, Laura Lucio, aseguró en una entrevista que dio hace unos meses al programa Hoy que La Diva de la Banda estaba muy enojada con Chiquis Rivera luego de haber visto unas fotos de ella sin ropa en el teléfono de Elena Jiménez.

“La situación es que Jenni no esperaba darse cuenta de nada de eso, a Jenni le traen un teléfono de Elena, porque le dicen: ‘Elena está enamorada de ti, tu no te has dado cuenta, pero hay fotografías tuyas por todos lados’, y en ese momento, Jenni le dice a la chica: ‘cómo voy a saber si no veo el teléfono’, le trae el teléfono, lo ve, y ve fotos de ella, pero entre esas fotos encuentra a Chiquis y esa es la rabia que ella tenía”.