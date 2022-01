De igual manera mencionó como es que todos sus hijos vivían con ella en aquel entonces, la primera fue Chiquis quien le dijo a su madre que no se iría hasta que contrajera matrimonio: “Mi hija tiene 26 años y vive con mami y dice ‘no voy de aquí mamá hasta que yo me case'”, dijo la artista.

Los problemas que enfrentan ahora sus hijos

Cabe recordar que hoy en día la familia Rivera esta envuelta en muchos problemas por la herencia que dejo Jenni, últimamente sus hijos han sido los más afectados. Hace unos días Chiquis compartió un video afirmando que alguien cercano a su tía Rosie le robo a la empresa de su madre más de 80,000 dólares.

La primera en pronunciarse al respecto fue la hermana menor de "La Diva de la Banda", quien en un video en su canal de YouTube comentó "Mi pleito, mi guerra, mi enemigo no es de carne y hueso, mucho menos es mi familia. Yo he decidido que mi familia, que la gente que yo amo, no son mis enemigos. Van a hablar, van a creer o no van a creer, van a hacer su propia telenovela y yo decido no ser parte de ella", según Mezcalent.