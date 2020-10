Mayeli Alonso cautiva a sus fans con inesperada foto

La empresaria le copia a su excuñada, la cantante Jenni Rivera

Ambas aparecen con saco y brasier

Fue muy obvia. La empresaria Mayeli Alonso, quien estuviera casada con Lupillo Rivera, le copia a su excuñada Jenni Rivera al aparecer con saco y brasier.

Mayeli Alonso, quien ha sufrido una gran transformación física con el paso de los años, publicó una foto en su cuenta de Instagram con la que cautivó a sus fans y donde posteó: “No te detengas hasta que te sientas orgullosa de ti. Sueño. Meta. Plan. Realidad”.

En esta imagen, que hasta el momento tiene más de 30 mil likes, entre ellos de la actriz Ana Martin, la cantante Cristina Eustace, La Veneno Sandoval, exconductora de Suelta la sopa, y Cristy Solís, esposa del Buki, Mayeli Alonso se deja ver con un look parecido al que utilizaba su excuñada Jenni Rivera.

Mientras la empresaria se decidió por usar un atuendo en color negro, en la foto que se compartió de ‘La Diva de la Banda’ en redes sociales, se ve que la cantante prefirió el color blanco.

Cabe destacar que el novio de Mayeli, el cantante Jesús Mendoza, también reaccionó a esta imagen, en la que su pareja luce guapísima, con un ‘Me gusta’, aunque alguien opinó todo lo contrario.

“Si soy víbora. Mayeli, no abuses, tienes cara de Bratz y de otro personaje, se me fue el nombre, está bien que se den sus retoques, pero no abusen”, lo que provocó que varias fans de la empresaria la defendieran:

“¿Tú que sabes de maquillaje y todo eso, wey? Y a ti te falta un retoque, pero en el cerebro”, “Si estás pensando que ella nos paga por defenderla, estás muy equivocada”, “En vez de estar criticando a Mayeli, vete a estudiar, mejor toma clases en línea”.

Pero no todo fueron pleitos en esta publicación, incluso la cantante mexicana Ana Bárbara no dudo en decirle: “Que linda”.

Esto sería apenas el inicio de los halagos que recibió Mayeli Alonso, quien no dudó en copiarle a su excuñada Jenni Rivera al aparecer con saco y brasier.