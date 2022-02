La Señora Rosa comparte inesperado video

La mamá de Jenni Rivera se pone fúrica por lo que hicieron con la tumba de La Diva de la Banda

“Que la lleve don Pedro a la montaña rusa a que la atarante un rato”, expresaron algunos usuarios Fue el 9 de diciembre de 2012 que Jenni Rivera, también conocida como La Diva de la Banda, perdió la vida en un accidente aéreo luego de dar un concierto en Monterrey, Nuevo León, en México, y ahora, a más de 9 años de su sensible fallecimiento, su mamá, la Señora Rosa, se pone fúrica por lo que hicieron con su tumba. Por medio de sus redes sociales, donde cuenta con más de 80 mil seguidores, la influencer Chamonic compartió un video que a la fecha tiene más de 26 mil reproducciones donde se observa claramente el “Jardín de mamá”, lugar donde descansan los restos de la cantante y que es sumamente cuidado por La gran señora y fans de Jenni. ¿Qué provocó el enojo de la mamá de Jenni Rivera? “Doña Rosa está muy molesta porque no le llamaron para avisarle que llevarían flores a la tumba de Jenni, ya que ella se fue a Los Ángeles a comprar sus flores blancas porque quería ponerle blancas. Al parecer, quien hizo esos arreglos y llevó esas flores fue un exempleado de la boutique de Jenni que le dicen El Torito”, se puede leer en la descripción de esta publicación. También, la Señora Rosa reaccionó de mala gana porque su nieta Jacqueline, quien hace apenas unas semanas quedó al frente de las empresas de Jenni Rivera, no le avisó tampoco que esto sucedería. Dice que sí ya no le quieren dar el cheque para las flores, “está bien”. ¿Siguen los problemas en la familia Rivera?

“Qué falta de respeto ir a pelear a la tumba de Jenni Rivera” En primer lugar, se escucha a la Señora Rosa desearle un feliz Día del amor a sus seguidores mientras enfoca la placa de su hija, Jenni Rivera, la cual dice “Momma’s garden”: “Le trajeron estas flores a Jenni, pero tal parece que no tienen dedos o no tienen boca, tienen mis números de teléfono y tienen mi página”. El enojo de La gran señora es porque ella tenía pensado colocar únicamente flores blancas a su “mariposa blanca”: “Pero ya le trajeron de otro color. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, hubiéramos puesto puras blancas. Yo sé que El Torito (exempleado de la cantante) las hizo. Torito, tú tienes mi número de teléfono y me puedes decir”.

La Señora Rosa molesta porque viajó hasta Los Ángeles La mamá de Jenni Rivera no ocultó su molestia para decir que fue hasta Los Ángeles a comprar sus flores, y aunque es algo que le cansa, de todas maneras tenía pensado ir a la tumba de su hija: “Podemos comunicarnos. Si no quieren comunicarse mis nietos, comunícate tú, Torito, y dime que ya habías traído flores”. Por si faltara algo más, la Señora Rosa confesó lo siguiente: “Yo ya hablé con Jacqueline (su nieta), pero Jacqueline tampoco no me dijo nada, me dijo que me iba a avisar, ¿por qué no me avisan? No me puede lo que gasto, claro que no, pero lo que me da coraje es que voy hasta Los Ángeles, que no está aquí a la vuelta de la esquina de donde yo vivo”.

“Yo no necesito que me den el cheque”, dice la mamá de Jenni Rivera A continuación, la mamá de Jenni Rivera quiso dejar en claro que ella no necesita que le sigan dando el cheque destinado para comprar las flores para su hija: “Tampoco necesito el dinero para traerle flores a mi hija, todo el tiempo las traía yo antes, me dieran cheque o no me dieran, yo las he traído”. “Hay veces que yo tengo mi tiempo contado, hay veces que tengo que ir a Tijuana con el doctor y no voy porque sé que el viernes tengo que traerle flores a mi hija. Yo sé que Lupita (una de sus hermanas) viene y todas vienen, pero a mí me gusta también estar aquí. ¿Qué les cuesta poner un dedo? Es más, no necesitan ni los cinco para escribirme”.

Fans de Jenni Rivera le dejan una ‘sorpresa’ Tras insistir en que podía ser fácilmente localizada, ya sea por Facebook, WhatsApp o incluso Instagram, la Señora Rosa se sorprendió al descubrir que fans de su hija le dejaron una botella de vino: “Viene la gente, maleducada, y se mete. Me da mucho coraje porque son cosas que se respetan”. “Este lugar es santo, este lugar es de mi hija, este lugar se respeta, por eso tiene llave, cualquiera se pudiera meter, ¿verdad? Pero les vale, se meten por las bancas y no, no se vale. Ni vengan a tomarse fotos aquí adentro, ella no está, si no se tomaron fotos en vida, ¿pues para que la quieren ahora?”. El enojo de la mamá de Jenni Rivera era más que evidente.

Más tranquila, la Señora Rosa agradece por el detalle A punto de terminar con este video, la Señora Rosa aclaró que no estaba enojada, si no que era algo que le daba risa, incluso se dio el tiempo de agradecerle a El Torito por haberle dejado flores a su hija, aunque insistió en que hubiera preferido que le avisaran para no haber ido hasta Los Ángeles. “Dios los bendiga y gracias a toda la gente que está en la página, a toda la gente que ama a Jenni, que ama a esa mariposa de barrio, y por favor, no abran esa puerta (señalando la entrada a este lugar), o si la ven abierta, respeten y no se tomen foto con ella. Ella no está aquí, eso si le daría coraje”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

No entienden del por qué del disgusto de la Señora Rosa De inmediato, usuarios reaccionaron a esta publicación, aunque muchos se siguen preguntando el motivo por el que la Señora Rosa se molestó: “4 minutos y no entendí la pelea”, “¿Por qué le tienen que pagar para comprarle flores a su hija? ¿Y por qué le le tienen que avisar que le van a llevar flores?”. “Qué falta de respeto ir a pelear a la tumba de Jenni”, “Que la lleve don Pedro a la montaña rusa a que la atarante un rato”, “Qué enfadosa doña Rosa”, “Parece niña chiquita molestándose sobre el color de las rosas”, “Creo que ella tambien se pudo haber comunicado con sus nietos, en vez de grabarlo y exponerlo”, “Ay no, qué dramática”.